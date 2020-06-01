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قبيل اجتماع محتمل لأوبك+.. مزيج برنت يرتفع إلى 37.84 دولارًا للبرميل

سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاع أربعة سنتات بما يعادل 0.1%

اكتفت أسعار النفط بتغير طفيف يوم الاثنين؛ إذ تنظر منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في عقد اجتماع هذا الأسبوع؛ لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.

واستقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولارًا للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس كعقد أقرب استحقاق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو، 35.53 دولارًا للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1% بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز"، يأتي التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس، أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو. وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال خو وي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي: "التركيز منصبّ على أوبك+"؛ مشيرًا إلى أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا. كانت أوبك+ اتفقت في أبريل على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميًّا في مايو ويونيو عقب انهيار الطلب جراء جائحة كورونا.

وقال "لي": "قد نشهد تراجعًا حذرًا في أسعار (الخام)؛ نظرًا لتأخر حركة أسعار المصب... لكن إذا توصلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارًا".

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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قبيل اجتماع محتمل لأوبك+.. مزيج برنت يرتفع إلى 37.84 دولارًا للبرميل
سبق

اكتفت أسعار النفط بتغير طفيف يوم الاثنين؛ إذ تنظر منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في عقد اجتماع هذا الأسبوع؛ لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.

واستقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولارًا للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس كعقد أقرب استحقاق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو، 35.53 دولارًا للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1% بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز"، يأتي التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس، أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو. وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال خو وي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي: "التركيز منصبّ على أوبك+"؛ مشيرًا إلى أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا. كانت أوبك+ اتفقت في أبريل على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميًّا في مايو ويونيو عقب انهيار الطلب جراء جائحة كورونا.

وقال "لي": "قد نشهد تراجعًا حذرًا في أسعار (الخام)؛ نظرًا لتأخر حركة أسعار المصب... لكن إذا توصلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارًا".

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:49 AM

قبيل اجتماع محتمل لأوبك+.. مزيج برنت يرتفع إلى 37.84 دولارًا للبرميل

سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاع أربعة سنتات بما يعادل 0.1%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتفت أسعار النفط بتغير طفيف يوم الاثنين؛ إذ تنظر منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في عقد اجتماع هذا الأسبوع؛ لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.

واستقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولارًا للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس كعقد أقرب استحقاق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو، 35.53 دولارًا للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1% بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز"، يأتي التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس، أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو. وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال خو وي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي: "التركيز منصبّ على أوبك+"؛ مشيرًا إلى أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا. كانت أوبك+ اتفقت في أبريل على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميًّا في مايو ويونيو عقب انهيار الطلب جراء جائحة كورونا.

وقال "لي": "قد نشهد تراجعًا حذرًا في أسعار (الخام)؛ نظرًا لتأخر حركة أسعار المصب... لكن إذا توصلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارًا".

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