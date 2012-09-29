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الدوري الإنجليزي.. 10 حالات إيجابية جديدة لـ"كورونا"

خلال الأسبوع الأخير وفق بيان رابطة الأندية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة في صفوف الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وجاء في بيان الرابطة أنه في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر، خضع 1595 لاعبًا وإداريًّا في الأندية الممتازة لفحوصات الكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية"، وسيخضع اللاعبون وأفراد الأندية المصابون للحجر الصحي فترة 10 أيام".

وكان نادي وست هام قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي، عن إصابة لاعبيه عيسى ديوب وجوش كولين، بالإضافة إلى مدربه ديفيد مويز، كما أعلن مانشستر سيتي إصابة لاعبه الألماني إيلكاي غوندوغان بـ"كوفيد-19".

يُذكر أن أعلى نسبة سُجلت لدى استئناف التدريبات تمهيدًا لاستكمال الدوري في مايو الماضي، بعدد 6 حالات خلال أسبوع واحد.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوري الإنجليزي.. 10 حالات إيجابية جديدة لـ"كورونا"
سبق

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة في صفوف الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وجاء في بيان الرابطة أنه في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر، خضع 1595 لاعبًا وإداريًّا في الأندية الممتازة لفحوصات الكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية"، وسيخضع اللاعبون وأفراد الأندية المصابون للحجر الصحي فترة 10 أيام".

وكان نادي وست هام قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي، عن إصابة لاعبيه عيسى ديوب وجوش كولين، بالإضافة إلى مدربه ديفيد مويز، كما أعلن مانشستر سيتي إصابة لاعبه الألماني إيلكاي غوندوغان بـ"كوفيد-19".

يُذكر أن أعلى نسبة سُجلت لدى استئناف التدريبات تمهيدًا لاستكمال الدوري في مايو الماضي، بعدد 6 حالات خلال أسبوع واحد.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
10:44 AM

الدوري الإنجليزي.. 10 حالات إيجابية جديدة لـ"كورونا"

خلال الأسبوع الأخير وفق بيان رابطة الأندية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة في صفوف الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وجاء في بيان الرابطة أنه في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر، خضع 1595 لاعبًا وإداريًّا في الأندية الممتازة لفحوصات الكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية"، وسيخضع اللاعبون وأفراد الأندية المصابون للحجر الصحي فترة 10 أيام".

وكان نادي وست هام قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي، عن إصابة لاعبيه عيسى ديوب وجوش كولين، بالإضافة إلى مدربه ديفيد مويز، كما أعلن مانشستر سيتي إصابة لاعبه الألماني إيلكاي غوندوغان بـ"كوفيد-19".

يُذكر أن أعلى نسبة سُجلت لدى استئناف التدريبات تمهيدًا لاستكمال الدوري في مايو الماضي، بعدد 6 حالات خلال أسبوع واحد.

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