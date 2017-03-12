"موانئ" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة الجودة والفعالية

بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية في إطار التحول الرقمي

حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة الآيزو "2015: 9001 ISO" وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة والفعالية في الهيئة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ونفذت "موانئ" العديد من الأعمال والمبادرات التي أسهمت في تعزيز الخدمات وجودة الأداء لنظام إدارة الجودة والفعالية والتي تتمثل أعمالها في الإدارة العامة للعمليات والسلامة البحرية لمجال العمليات والسلامة البحرية، وكذلك الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في مجال التفتيش البحري، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للأمن الصناعي في مجال البضائع الخطرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات عمليات الأعمال المستهدفة ورفع كفاءة العاملين في موانئ وتحقيق سياسة الجودة في الهيئة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات والأنظمة المحلية وقياس الأداء لنظم تطبيق الجودة عبر منهجية موثقة ومؤشرات قياس فعالة لتحقيق رضا المستفيدين بالهيئة.

يذكر أن "موانئ" حصلت خلال العام المنصرم على عدة شهادات مختلفة، في مجال إدارة المخاطر (ISO 31000)، وكذلك في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، بالإضافة إلى شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301) وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.