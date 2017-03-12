النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موانئ" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة الجودة والفعالية

بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية في إطار التحول الرقمي

حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة الآيزو "2015: 9001 ISO" وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة والفعالية في الهيئة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ونفذت "موانئ" العديد من الأعمال والمبادرات التي أسهمت في تعزيز الخدمات وجودة الأداء لنظام إدارة الجودة والفعالية والتي تتمثل أعمالها في الإدارة العامة للعمليات والسلامة البحرية لمجال العمليات والسلامة البحرية، وكذلك الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في مجال التفتيش البحري، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للأمن الصناعي في مجال البضائع الخطرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات عمليات الأعمال المستهدفة ورفع كفاءة العاملين في موانئ وتحقيق سياسة الجودة في الهيئة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات والأنظمة المحلية وقياس الأداء لنظم تطبيق الجودة عبر منهجية موثقة ومؤشرات قياس فعالة لتحقيق رضا المستفيدين بالهيئة.

يذكر أن "موانئ" حصلت خلال العام المنصرم على عدة شهادات مختلفة، في مجال إدارة المخاطر (ISO 31000)، وكذلك في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، بالإضافة إلى شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301) وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

موانئ الهيئة العامة للموانئ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موانئ" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة الجودة والفعالية
سبق

حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة الآيزو "2015: 9001 ISO" وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة والفعالية في الهيئة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ونفذت "موانئ" العديد من الأعمال والمبادرات التي أسهمت في تعزيز الخدمات وجودة الأداء لنظام إدارة الجودة والفعالية والتي تتمثل أعمالها في الإدارة العامة للعمليات والسلامة البحرية لمجال العمليات والسلامة البحرية، وكذلك الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في مجال التفتيش البحري، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للأمن الصناعي في مجال البضائع الخطرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات عمليات الأعمال المستهدفة ورفع كفاءة العاملين في موانئ وتحقيق سياسة الجودة في الهيئة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات والأنظمة المحلية وقياس الأداء لنظم تطبيق الجودة عبر منهجية موثقة ومؤشرات قياس فعالة لتحقيق رضا المستفيدين بالهيئة.

يذكر أن "موانئ" حصلت خلال العام المنصرم على عدة شهادات مختلفة، في مجال إدارة المخاطر (ISO 31000)، وكذلك في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، بالإضافة إلى شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301) وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:31 PM

"موانئ" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة الجودة والفعالية

بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية في إطار التحول الرقمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
71

حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة الآيزو "2015: 9001 ISO" وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة والفعالية في الهيئة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ونفذت "موانئ" العديد من الأعمال والمبادرات التي أسهمت في تعزيز الخدمات وجودة الأداء لنظام إدارة الجودة والفعالية والتي تتمثل أعمالها في الإدارة العامة للعمليات والسلامة البحرية لمجال العمليات والسلامة البحرية، وكذلك الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في مجال التفتيش البحري، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للأمن الصناعي في مجال البضائع الخطرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات عمليات الأعمال المستهدفة ورفع كفاءة العاملين في موانئ وتحقيق سياسة الجودة في الهيئة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات والأنظمة المحلية وقياس الأداء لنظم تطبيق الجودة عبر منهجية موثقة ومؤشرات قياس فعالة لتحقيق رضا المستفيدين بالهيئة.

يذكر أن "موانئ" حصلت خلال العام المنصرم على عدة شهادات مختلفة، في مجال إدارة المخاطر (ISO 31000)، وكذلك في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، بالإضافة إلى شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301) وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,371
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,398

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة