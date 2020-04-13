"السبيعي"لـ"ياهلا": ما أسمعه في مغالطات بأمريكا جعلني أدافع عن المملكة بهذه الطريقة

اشتهر بصناعته وتقديمه محتوى حول الجهود المبذولة بالسعودية مع هشاشة الدول العظمى

أكّد طالب الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية والمهتم بمجال السياحة "ثواب السبيعي" أن الإساءة للمملكة في بلد الابتعاث متعمّدة، والناس مُغيّب عنها ـ عمدًا ـ ما تقوم به السعودية في رعاية مواطنيها والمقيمين على أرضها، وهذا ما جعله والكثير من المبتعثين يقدّمون دورًا للدفاع عن الوطن.

وتفصيلاً، جاء ذلك في حديث "السبيعي" في برنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية مع الزميل الإعلامي مفرح الشقيقي؛ بعدما اشتهر في الفترة الأخيرة بصناعته وتقديمه محتوى وصل لبعض المحطات العالمية.

وأبرز "السبيعي" الجهود السعودية المبذولة؛ وقارن ذلك ببعض الدول العظمى مستدلاً بالحقائق والإثباتات التي تُؤكد وتدل على هشاشتها وفضح أمرها، بل وكونها عاجزة عن رعاية مواطنيها، بينما أثبتت المملكة للعالم أجمع بأنها لا تبحث عن الحفاظ على اقتصادها أكثر من حرصها على تأمين حياة رعاياها المبتعثين، بل وتقديم جهود كبيرة وعظيمة ومجانية للمواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وقال "السبيعي": "إذا سافرنا؛ نَجِد لبلادنا بصمة وأيادي بيضاء، وفي المقابل لا نجد إبرازًا لهذه الجهود، أو رد عرفان والإحسان للمملكة العربية السعودية سواءً بتغطية الوسائل الإعلامية، والناس مغيّب عنها حقيقة السعودية".

وأضاف: "كل شخص سواءً ناشط أو عسكري أو في مجال الصحة، عنده دور يقدّمه تجاه الوطن في أي لحظة تُتاح له، ومن خلال التقنية الحالية يستطيع إيصال رسالة أو تغطية حدث، أو يتحدث عن شيء، وتدافع، ويُبيّن وجهات النظر عن السعودية.. وبفضل الله صححنا الكثير من وجهات النظر المغلوطة عن المملكة".

وتابع: "ما نقوم به كناشطين هو عمل فردي، وقد يتردد الشخص أو يخشى الوقوع في مساءلات قانونية في أي دولة يذهب لها، ولكن أعتقد في أمريكا الوسطى هناك مغالطات عن المملكة بشكلٍ كبير، باعتبار شعبهم لا يعرف شيئًا عن السعودية، أو ربما لكون إعلامنا لم يصل إليهم بالشكل الصحيح".

وأكّد أن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من مغالطات تُعد مُتعمّدة بشكلٍ كبير؛ حتى في خطب الجمعة والمساجد تجد محاولات تشويه سمعة المملكة بأي طريقة كانت، ويتضح أنهم مرتزقة ومحسوبون على بعض القنوات الفضائية من خلال تصوير تلك الخُطب والأحاديث، ولكن أكثر الخليجيين يتجنّبون المساجد العنصرية؛ والتي لها أبعاد سياسية أو أجندة أو أغراض أخرى".

وواصل "السبيعي" حديثه لـ"ياهلا": "هدفي ألا نمدح السعودية بالسعوديين، بل هدفنا الانتقال إلى مرحلة جديدة هي تقديم المحتوى بلغتهم، ومن مواقعهم الإخبارية"، وقال: "نحتاج إلى التمكين وإتاحة الفرصة للشباب للعمل، وأتوجّه بالشكر لسفارتنا بالمكسيك، والتي نسّقت لنا مع وزارة الخارجية، وأتاحت لنا القيام بالعديد من المبادرات في أمريكا الوسطى".