مقتل 4 أمريكيين في مطعم بكنساس.. والجاني لا يزال طليقاً

أصيب 5 حالتهم مستقرة

قتل أربعة أمريكيين، وأصيب خمسة آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار في كانساس سيتي بولاية كانساس الأميركية.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أفادت الشرطة المحلية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن شخصًا دخل مطعم تيكيلا كيسي في الساعة 1:30 فجرًا، وأطلق النار على الزبائن.

وأضافت أنه لم يجر القبض على أي مشتبه فيهم بعد، وأن الجرحى في حالة مستقرة.