النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 4 أمريكيين في مطعم بكنساس.. والجاني لا يزال طليقاً

أصيب 5 حالتهم مستقرة

قتل أربعة أمريكيين، وأصيب خمسة آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار في كانساس سيتي بولاية كانساس الأميركية.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أفادت الشرطة المحلية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن شخصًا دخل مطعم تيكيلا كيسي في الساعة 1:30 فجرًا، وأطلق النار على الزبائن.

وأضافت أنه لم يجر القبض على أي مشتبه فيهم بعد، وأن الجرحى في حالة مستقرة.

كانساس سيتي كانساس أمريكا مطعم تيكيلا كيسي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل 4 أمريكيين في مطعم بكنساس.. والجاني لا يزال طليقاً
سبق

قتل أربعة أمريكيين، وأصيب خمسة آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار في كانساس سيتي بولاية كانساس الأميركية.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أفادت الشرطة المحلية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن شخصًا دخل مطعم تيكيلا كيسي في الساعة 1:30 فجرًا، وأطلق النار على الزبائن.

وأضافت أنه لم يجر القبض على أي مشتبه فيهم بعد، وأن الجرحى في حالة مستقرة.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
04:08 PM

مقتل 4 أمريكيين في مطعم بكنساس.. والجاني لا يزال طليقاً

أصيب 5 حالتهم مستقرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
5,461

قتل أربعة أمريكيين، وأصيب خمسة آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار في كانساس سيتي بولاية كانساس الأميركية.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أفادت الشرطة المحلية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن شخصًا دخل مطعم تيكيلا كيسي في الساعة 1:30 فجرًا، وأطلق النار على الزبائن.

وأضافت أنه لم يجر القبض على أي مشتبه فيهم بعد، وأن الجرحى في حالة مستقرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,510
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,581
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,223

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة