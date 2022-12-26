"العقيل" يتوقع درجات حرارة منخفضة بمعظم المناطق.. تصل لـ 4 بالعاصمة

خلال الأسبوع الجاري.. قد تخفض من درجة لـ 6 بمناطق عدة منها الشمالية وتبوك

توقّع المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، الأسبوع الجاري، بمناطق عدة، منها: الشمالية والجوف وحائل وتبوك.

وقال العقيل، عبر "الإخبارية"، اليوم: متوقع الدرجات الصغرى من اليوم حتى صباح الإثنين من درجة لـ 6 درجات.

وأضاف: يمتد التأثير على العاصمة والقصيم ومعظم منطقة الرياض والشرقية، ما بين 4 خارج المدينة، وبالداخل 7 إلى 10 كحد أقصى.

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