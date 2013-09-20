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ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

لإتاحة المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله سعيًا لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لهم

أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية -ممثلةً في الإدارة العامة للمشاريع- المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله "رحمه الله"، والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية، والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة -ممثلة في الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية- قد أطلقت في وقت سابق مشروعًا استشاريًّا يُعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ لتمكين كل القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة كل المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة لهم.

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ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام
سبق

أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية -ممثلةً في الإدارة العامة للمشاريع- المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله "رحمه الله"، والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية، والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة -ممثلة في الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية- قد أطلقت في وقت سابق مشروعًا استشاريًّا يُعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ لتمكين كل القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة كل المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة لهم.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
10:33 AM

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

لإتاحة المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله سعيًا لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية -ممثلةً في الإدارة العامة للمشاريع- المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله "رحمه الله"، والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية، والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة -ممثلة في الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية- قد أطلقت في وقت سابق مشروعًا استشاريًّا يُعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ لتمكين كل القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة كل المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة لهم.

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