"آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث

احتفل الشاب عبد العزيز بن سعد بن دايس آل زاهر، من منسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، بزواجه في أحد قصور محافظة تثليث.

جاء ذلك بحضور شيخ القبيلة علي بن عايض بن دايس، ولفيف من الأهل والأصدقاء.