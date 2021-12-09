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لقيادة النصر حتى نهاية الموسم.. وصول الأرجنتيني "روسو" للرياض

وصل قبل قليل إلى العاصمة السعودية الرياض، مدرب نادي النصر الجديد الأرجنتيني "روسو"، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول، خلفاً للبرتغالي"بيدرو".

وكان في استقباله "جييرمو نيلسن " سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة والرئيس التنفيذي بنادي النصر أحمد الغامدي .

الجدير بالذكر أن النصر كان قد وقع مع المدرب "روسو" ، الأحد الماضي، لقيادة دفة الفريق "فنياً" حتى نهاية الموسم الجاري .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لقيادة النصر حتى نهاية الموسم.. وصول الأرجنتيني "روسو" للرياض
سبق

وصل قبل قليل إلى العاصمة السعودية الرياض، مدرب نادي النصر الجديد الأرجنتيني "روسو"، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول، خلفاً للبرتغالي"بيدرو".

وكان في استقباله "جييرمو نيلسن " سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة والرئيس التنفيذي بنادي النصر أحمد الغامدي .

الجدير بالذكر أن النصر كان قد وقع مع المدرب "روسو" ، الأحد الماضي، لقيادة دفة الفريق "فنياً" حتى نهاية الموسم الجاري .

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
03:07 PM

لقيادة النصر حتى نهاية الموسم.. وصول الأرجنتيني "روسو" للرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل قبل قليل إلى العاصمة السعودية الرياض، مدرب نادي النصر الجديد الأرجنتيني "روسو"، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول، خلفاً للبرتغالي"بيدرو".

وكان في استقباله "جييرمو نيلسن " سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة والرئيس التنفيذي بنادي النصر أحمد الغامدي .

الجدير بالذكر أن النصر كان قد وقع مع المدرب "روسو" ، الأحد الماضي، لقيادة دفة الفريق "فنياً" حتى نهاية الموسم الجاري .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,633
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