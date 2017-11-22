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بمهرجان الدراجات العربية .. لاعب الأخضر للدراجات "الدريعي " يخطف الذهبية

حقق عبدالعزيزالدريعي لاعب المنتخب السعودي للدراجات، المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في منافسات سباق الكيرين لدراجات المضمار لفئة الشباب، بمهرجان الدراجات العربية الذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات في القاهرة العاصمة المصرية.


وجاء منتخب الإمارات ثانيًا وحقق الميدالية الفضية ونال منتخب المغرب الميدالية البرونزية في السباق نفسه.


ويُشارك في المهرجان 17 منتخبًا عربيًا: السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، البحرين، الأردن، سوريا، العراق، قطر، لبنان، فلسطين، عمان، الكويت، ليبيا، اليمن، والسودان، والمغرب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمهرجان الدراجات العربية .. لاعب الأخضر للدراجات "الدريعي " يخطف الذهبية
سبق

حقق عبدالعزيزالدريعي لاعب المنتخب السعودي للدراجات، المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في منافسات سباق الكيرين لدراجات المضمار لفئة الشباب، بمهرجان الدراجات العربية الذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات في القاهرة العاصمة المصرية.


وجاء منتخب الإمارات ثانيًا وحقق الميدالية الفضية ونال منتخب المغرب الميدالية البرونزية في السباق نفسه.


ويُشارك في المهرجان 17 منتخبًا عربيًا: السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، البحرين، الأردن، سوريا، العراق، قطر، لبنان، فلسطين، عمان، الكويت، ليبيا، اليمن، والسودان، والمغرب.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
12:04 AM

بمهرجان الدراجات العربية .. لاعب الأخضر للدراجات "الدريعي " يخطف الذهبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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حقق عبدالعزيزالدريعي لاعب المنتخب السعودي للدراجات، المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في منافسات سباق الكيرين لدراجات المضمار لفئة الشباب، بمهرجان الدراجات العربية الذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات في القاهرة العاصمة المصرية.


وجاء منتخب الإمارات ثانيًا وحقق الميدالية الفضية ونال منتخب المغرب الميدالية البرونزية في السباق نفسه.


ويُشارك في المهرجان 17 منتخبًا عربيًا: السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، البحرين، الأردن، سوريا، العراق، قطر، لبنان، فلسطين، عمان، الكويت، ليبيا، اليمن، والسودان، والمغرب.

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142 مليون ..

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