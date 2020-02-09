"أولمرت": "عباس" شريك إسرائيل الوحيد في إحلال السلام

شدد على أن "نتنياهو" له خيار مخالف

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، اليوم (الأحد) هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشدداً على أنه لا يريد السلام.

وقال "أولمرت" في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شريك إسرائيل الوحيد في المفاوضات، ولا يزال شريكاً موثوقاً به في جهود إحلال السلام استناداً إلى مبدأ حل الدولتين"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأوضح أنه يعارض خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

ويلتقي "أولمرت" مع "عباس" الأسبوع المقبل، ليعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً، من المتوقع أن يعربا أثنائه عن معارضتهما لـ"صفقة القرن".