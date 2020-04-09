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مدرب الهلال يوافق على تخفيض راتبه الشهري حتى 50%

لمدة 4 أشهر تبدأ من مارس الماضي .. بسبب تعليق الدوري السعودي

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إنه وافق على تخفيض راتبه الشهري 50% لمدة أربعة أشهر بدءاً من مارس الماضي، بسبب إيقاف المسابقات الكروية في السعودية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

و قال" لوشيسكو" في مقابلة مع صحيفة "تليكوم سبورت" الرومانية، اليوم الخميس، إن رئيس النادي فهد بن نافل طلب منه خلال اجتماعهما وبرغبة الإدارة تخفيض جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني لمدة 4 أشهر، خاصة أن الراعي الرسمي للنادي لن يكون بمقدوره دفع نفس الأموال التي كان يدفعها حالياً.

وأكد المدرب الروماني أن الجهات الرسمية أبلغت إدارة الهلال، بإمكانية استكمال المسابقات خلال شهر يوليو أو أغسطس، لذلك يجب أن يُخصم جزء من الرواتب بنسبة تصل إلى 50 في المئة حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار المدير الفني للهلال أنه تقبل فكرة الخصم بصدر رحب وفق تعبيره، لأنه يعرف أن هذه الأزمة عالمية في الوقت الراهن، متوقعاً أن القضاء على فيروس "كورونا" سيأخذ بعض الوقت في كل دول العالم.

فيروس كورونا الجديد مدرب الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال يوافق على تخفيض راتبه الشهري حتى 50%
سبق

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إنه وافق على تخفيض راتبه الشهري 50% لمدة أربعة أشهر بدءاً من مارس الماضي، بسبب إيقاف المسابقات الكروية في السعودية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

و قال" لوشيسكو" في مقابلة مع صحيفة "تليكوم سبورت" الرومانية، اليوم الخميس، إن رئيس النادي فهد بن نافل طلب منه خلال اجتماعهما وبرغبة الإدارة تخفيض جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني لمدة 4 أشهر، خاصة أن الراعي الرسمي للنادي لن يكون بمقدوره دفع نفس الأموال التي كان يدفعها حالياً.

وأكد المدرب الروماني أن الجهات الرسمية أبلغت إدارة الهلال، بإمكانية استكمال المسابقات خلال شهر يوليو أو أغسطس، لذلك يجب أن يُخصم جزء من الرواتب بنسبة تصل إلى 50 في المئة حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار المدير الفني للهلال أنه تقبل فكرة الخصم بصدر رحب وفق تعبيره، لأنه يعرف أن هذه الأزمة عالمية في الوقت الراهن، متوقعاً أن القضاء على فيروس "كورونا" سيأخذ بعض الوقت في كل دول العالم.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:01 PM

مدرب الهلال يوافق على تخفيض راتبه الشهري حتى 50%

لمدة 4 أشهر تبدأ من مارس الماضي .. بسبب تعليق الدوري السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إنه وافق على تخفيض راتبه الشهري 50% لمدة أربعة أشهر بدءاً من مارس الماضي، بسبب إيقاف المسابقات الكروية في السعودية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

و قال" لوشيسكو" في مقابلة مع صحيفة "تليكوم سبورت" الرومانية، اليوم الخميس، إن رئيس النادي فهد بن نافل طلب منه خلال اجتماعهما وبرغبة الإدارة تخفيض جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني لمدة 4 أشهر، خاصة أن الراعي الرسمي للنادي لن يكون بمقدوره دفع نفس الأموال التي كان يدفعها حالياً.

وأكد المدرب الروماني أن الجهات الرسمية أبلغت إدارة الهلال، بإمكانية استكمال المسابقات خلال شهر يوليو أو أغسطس، لذلك يجب أن يُخصم جزء من الرواتب بنسبة تصل إلى 50 في المئة حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار المدير الفني للهلال أنه تقبل فكرة الخصم بصدر رحب وفق تعبيره، لأنه يعرف أن هذه الأزمة عالمية في الوقت الراهن، متوقعاً أن القضاء على فيروس "كورونا" سيأخذ بعض الوقت في كل دول العالم.

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