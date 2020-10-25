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تعنت الحوثيين يُفشل المساعي الدولية لفحص ناقلة النفط صافر

"الإرياني" طالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الكارثة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد فشل المساعي الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر.

وذكر "الإرياني" في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن جميع المساعي الدولية التي بُذلت طيلة الأشهر الماضية فشلت في إقناع ميليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر، واحتواء مخاطر انفجار أو تسرُّب أو غرق الناقلة التي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف، ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومالية دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة، والخسائر التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة، وتسرُّب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليَّين بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقي بظلالها لعشرات السنوات القادمة، وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة ‎صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعنت الحوثيين يُفشل المساعي الدولية لفحص ناقلة النفط صافر
سبق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد فشل المساعي الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر.

وذكر "الإرياني" في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن جميع المساعي الدولية التي بُذلت طيلة الأشهر الماضية فشلت في إقناع ميليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر، واحتواء مخاطر انفجار أو تسرُّب أو غرق الناقلة التي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف، ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومالية دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة، والخسائر التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة، وتسرُّب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليَّين بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقي بظلالها لعشرات السنوات القادمة، وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة ‎صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:57 PM

تعنت الحوثيين يُفشل المساعي الدولية لفحص ناقلة النفط صافر

"الإرياني" طالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الكارثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد فشل المساعي الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر.

وذكر "الإرياني" في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن جميع المساعي الدولية التي بُذلت طيلة الأشهر الماضية فشلت في إقناع ميليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر، واحتواء مخاطر انفجار أو تسرُّب أو غرق الناقلة التي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف، ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومالية دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة، والخسائر التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة، وتسرُّب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليَّين بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقي بظلالها لعشرات السنوات القادمة، وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة ‎صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية.

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