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"البيئة" تدعم 80 ألفاً من صغار مربي الماشية بـ 109 ملايين ريال

ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة "أنعام"، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي جرى تربيتها محلياً في المملكة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعم 80 ألفاً من صغار مربي الماشية بـ 109 ملايين ريال
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة "أنعام"، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي جرى تربيتها محلياً في المملكة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
06:11 PM

"البيئة" تدعم 80 ألفاً من صغار مربي الماشية بـ 109 ملايين ريال

ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة "أنعام"، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي جرى تربيتها محلياً في المملكة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

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