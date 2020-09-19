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شرطة الرياض: القبض على متهمَيْن ارتكبا عددًا من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية

عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.. وضُبطت الدراجة النارية المستخدمة

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على متهمَين من الجنسية اليمنية، أحدهما بهوية زائر منتهية، وآخر مخالف لنظام أمن الحدود، وكلاهما في العقد الثالث من العمر؛ ثبت تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم؛ إذ امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية اليدوية من مرتادات الأسواق المركزية العامة باستخدام دراجة نارية؛ للاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرَّا بارتكاب جرائم أخرى بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، ومصوغات ذهبية. كما تم ضبط الدراجة النارية التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما. وقد جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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شرطة الرياض: القبض على متهمَيْن ارتكبا عددًا من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية
سبق

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على متهمَين من الجنسية اليمنية، أحدهما بهوية زائر منتهية، وآخر مخالف لنظام أمن الحدود، وكلاهما في العقد الثالث من العمر؛ ثبت تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم؛ إذ امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية اليدوية من مرتادات الأسواق المركزية العامة باستخدام دراجة نارية؛ للاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرَّا بارتكاب جرائم أخرى بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، ومصوغات ذهبية. كما تم ضبط الدراجة النارية التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما. وقد جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:05 PM

شرطة الرياض: القبض على متهمَيْن ارتكبا عددًا من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية

عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.. وضُبطت الدراجة النارية المستخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
2,983

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على متهمَين من الجنسية اليمنية، أحدهما بهوية زائر منتهية، وآخر مخالف لنظام أمن الحدود، وكلاهما في العقد الثالث من العمر؛ ثبت تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم؛ إذ امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية اليدوية من مرتادات الأسواق المركزية العامة باستخدام دراجة نارية؛ للاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرَّا بارتكاب جرائم أخرى بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، ومصوغات ذهبية. كما تم ضبط الدراجة النارية التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما. وقد جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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