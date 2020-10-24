النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مسؤولين بـ"كورونا"

الطاقم الطبي نصحه بالمكوث 5 أيام ابتداءً من اليوم

ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، أن الطاقم الطبي الخاص نصح "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مسؤولين بـ"كورونا"
سبق

ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، أن الطاقم الطبي الخاص نصح "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
05:08 PM

الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مسؤولين بـ"كورونا"

الطاقم الطبي نصحه بالمكوث 5 أيام ابتداءً من اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
110

ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، أن الطاقم الطبي الخاص نصح "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,650
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,653

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة