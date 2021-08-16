أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أنه تم عادة تأهيل زراعة أكثر من 128 ألف شتلة، وذلك لـ 5 نباتات نادرة ومهددة بالانقراض في مختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى، واستمرارًا لجهود المركز في حماية النباتات وتنمية الغطاء النباتي في توطين الأشجار النادرة. وأضاف المركز أن النباتات هي الحور 3500 شتلة، والهجليج 500 شتلة، والغرب 41800 شتلة، والأثاب 1600 شتلة، واللبخ 80980 شتلة.

الغطاء النباتي: إعادة تأهيل 5 نباتات مهددة بالانقراض في المملكة عبدالله الراجحي سبق 2021-08-16 أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أنه تم عادة تأهيل زراعة أكثر من 128 ألف شتلة، وذلك لـ 5 نباتات نادرة ومهددة بالانقراض في مختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى، واستمرارًا لجهود المركز في حماية النباتات وتنمية الغطاء النباتي في توطين الأشجار النادرة.

وأضاف المركز أن النباتات هي الحور 3500 شتلة، والهجليج 500 شتلة، والغرب 41800 شتلة، والأثاب 1600 شتلة، واللبخ 80980 شتلة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 03:08 PM

الغطاء النباتي: إعادة تأهيل 5 نباتات مهددة بالانقراض في المملكة قال المركز: زراعة 128 ألف شتلة لتوطين الأشجار النادرة كمرحلة أولى





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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أنه تم عادة تأهيل زراعة أكثر من 128 ألف شتلة، وذلك لـ 5 نباتات نادرة ومهددة بالانقراض في مختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى، واستمرارًا لجهود المركز في حماية النباتات وتنمية الغطاء النباتي في توطين الأشجار النادرة.

وأضاف المركز أن النباتات هي الحور 3500 شتلة، والهجليج 500 شتلة، والغرب 41800 شتلة، والأثاب 1600 شتلة، واللبخ 80980 شتلة.