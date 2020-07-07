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846 مخالفة خلال جولات رقابية لفرع "الموارد" في المدينة المنورة

شملت عدة محافظات.. وهدفت إلى إلزام المنشآت بالضوابط

أسفرت الجولات الرقابية، التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بلجان التوطين والتفتيش مع عودة الحياة لطبيعتها، عن ضبط 846 مخالفة من خلال القيام بـ 3005جولات ميدانية .

وقال الفرع إن الجولات شملت المدينة المنورة ومحافظاتها بشكل يومي، مشيراً إلى التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البرتوكولات الموضوعة .

يذكر أن منطقة المدينة المنورة حققت المركز الرابع خلال الربع الأول من عام 2020 في نسبة التوطين في القطاع الخاص بنسبة 18.14% وفق إحصائية صندوق التنمية والموارد البشرية "هدف".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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846 مخالفة خلال جولات رقابية لفرع "الموارد" في المدينة المنورة
سبق

أسفرت الجولات الرقابية، التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بلجان التوطين والتفتيش مع عودة الحياة لطبيعتها، عن ضبط 846 مخالفة من خلال القيام بـ 3005جولات ميدانية .

وقال الفرع إن الجولات شملت المدينة المنورة ومحافظاتها بشكل يومي، مشيراً إلى التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البرتوكولات الموضوعة .

يذكر أن منطقة المدينة المنورة حققت المركز الرابع خلال الربع الأول من عام 2020 في نسبة التوطين في القطاع الخاص بنسبة 18.14% وفق إحصائية صندوق التنمية والموارد البشرية "هدف".

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
02:47 PM

846 مخالفة خلال جولات رقابية لفرع "الموارد" في المدينة المنورة

شملت عدة محافظات.. وهدفت إلى إلزام المنشآت بالضوابط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أسفرت الجولات الرقابية، التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بلجان التوطين والتفتيش مع عودة الحياة لطبيعتها، عن ضبط 846 مخالفة من خلال القيام بـ 3005جولات ميدانية .

وقال الفرع إن الجولات شملت المدينة المنورة ومحافظاتها بشكل يومي، مشيراً إلى التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البرتوكولات الموضوعة .

يذكر أن منطقة المدينة المنورة حققت المركز الرابع خلال الربع الأول من عام 2020 في نسبة التوطين في القطاع الخاص بنسبة 18.14% وفق إحصائية صندوق التنمية والموارد البشرية "هدف".

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