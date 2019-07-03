النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. نجاة شخص في تصادم مركبة بسيارته المتوقفة بجوار محل بجدة

كان يقف على مسافة سنتيمترات من المركبة المسرعة التي ارتطمت بها

أظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نجاة شخص بجدة من موت محقق، بعد أن اصطدمت مركبة بسيارته أثناء توقفها بجوار أحد المحال وأثناء محاولة المواطن فتح صندوق سيارته.

وأظهر المقطع إحدى السيارات المسرعة تتجه لمركبة متوقف صاحبها بجوار أحد المحال بجدة، وكان يريد فتح صندوق السيارة واصطدمت بسيارته ونجا من موت محقق حيث كان على مسافة ستنمترات من المركبة المسرعة التي اصطدمت به، ليصاب فقط إصابة طفيفة فيما تعرضت مركبته لأضرار بالغة، ويرجع الحادث إلى انشغال قائد المركبة الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. نجاة شخص في تصادم مركبة بسيارته المتوقفة بجوار محل بجدة
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نجاة شخص بجدة من موت محقق، بعد أن اصطدمت مركبة بسيارته أثناء توقفها بجوار أحد المحال وأثناء محاولة المواطن فتح صندوق سيارته.

وأظهر المقطع إحدى السيارات المسرعة تتجه لمركبة متوقف صاحبها بجوار أحد المحال بجدة، وكان يريد فتح صندوق السيارة واصطدمت بسيارته ونجا من موت محقق حيث كان على مسافة ستنمترات من المركبة المسرعة التي اصطدمت به، ليصاب فقط إصابة طفيفة فيما تعرضت مركبته لأضرار بالغة، ويرجع الحادث إلى انشغال قائد المركبة الأخرى.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
02:02 AM

شاهد.. نجاة شخص في تصادم مركبة بسيارته المتوقفة بجوار محل بجدة

كان يقف على مسافة سنتيمترات من المركبة المسرعة التي ارتطمت بها

A A A
سعود الدعجاني - جدة
6
2,106

أظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نجاة شخص بجدة من موت محقق، بعد أن اصطدمت مركبة بسيارته أثناء توقفها بجوار أحد المحال وأثناء محاولة المواطن فتح صندوق سيارته.

وأظهر المقطع إحدى السيارات المسرعة تتجه لمركبة متوقف صاحبها بجوار أحد المحال بجدة، وكان يريد فتح صندوق السيارة واصطدمت بسيارته ونجا من موت محقق حيث كان على مسافة ستنمترات من المركبة المسرعة التي اصطدمت به، ليصاب فقط إصابة طفيفة فيما تعرضت مركبته لأضرار بالغة، ويرجع الحادث إلى انشغال قائد المركبة الأخرى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,516
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,361
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,795
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,303

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة