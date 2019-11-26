النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تصادم مروحيتين يقتل 13 جندياً فرنسياً في عملية ضد إرهابيين بمالي

"ماكرون" أعرب عن دعمه الكامل لرفاقهم

قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان في مالي في حادث تصادم بين مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد إرهابيين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).

وأفادت الرئاسية في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية، وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

وأضافت أن الرئيس "يعبّر عن دعمه الكامل لرفاقهم في القوات البرية والجيوش الفرنسية، ويحرص على الإشادة بشجاعة العسكريين الفرنسيين الملتزمين في الساحل وبتصميمهم على مواصلة مهمتهم. يؤكد لهم ثقته الكاملة".

ووقع الحادث مساء أمس في إطار عملية لقوة برخان التي يشارك فيها 4500 عسكري في منطقة الساحل، وقد اصطدمت مروحية "تيغر" بمروحية "كوغار" هجومية.

ويرفع هذا الحادث إلى 38 عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في مالي منذ بداية التدخل الفرنسي في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل عام 2013 مع عملية سيرفال.

تصادم مروحيتين عملية ضد إرهابيين بمالي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تصادم مروحيتين يقتل 13 جندياً فرنسياً في عملية ضد إرهابيين بمالي
سبق

قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان في مالي في حادث تصادم بين مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد إرهابيين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).

وأفادت الرئاسية في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية، وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

وأضافت أن الرئيس "يعبّر عن دعمه الكامل لرفاقهم في القوات البرية والجيوش الفرنسية، ويحرص على الإشادة بشجاعة العسكريين الفرنسيين الملتزمين في الساحل وبتصميمهم على مواصلة مهمتهم. يؤكد لهم ثقته الكاملة".

ووقع الحادث مساء أمس في إطار عملية لقوة برخان التي يشارك فيها 4500 عسكري في منطقة الساحل، وقد اصطدمت مروحية "تيغر" بمروحية "كوغار" هجومية.

ويرفع هذا الحادث إلى 38 عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في مالي منذ بداية التدخل الفرنسي في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل عام 2013 مع عملية سيرفال.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
03:07 PM

تصادم مروحيتين يقتل 13 جندياً فرنسياً في عملية ضد إرهابيين بمالي

"ماكرون" أعرب عن دعمه الكامل لرفاقهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,958

قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان في مالي في حادث تصادم بين مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد إرهابيين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).

وأفادت الرئاسية في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية، وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

وأضافت أن الرئيس "يعبّر عن دعمه الكامل لرفاقهم في القوات البرية والجيوش الفرنسية، ويحرص على الإشادة بشجاعة العسكريين الفرنسيين الملتزمين في الساحل وبتصميمهم على مواصلة مهمتهم. يؤكد لهم ثقته الكاملة".

ووقع الحادث مساء أمس في إطار عملية لقوة برخان التي يشارك فيها 4500 عسكري في منطقة الساحل، وقد اصطدمت مروحية "تيغر" بمروحية "كوغار" هجومية.

ويرفع هذا الحادث إلى 38 عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في مالي منذ بداية التدخل الفرنسي في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل عام 2013 مع عملية سيرفال.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,000
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة