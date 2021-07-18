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"بن رقوش" يزور مركز استقبال حجاج النقابة العامة للسيارات بالنوارية

ويطلع على جهود جمعية هدية الحاج والمعتمر

زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المكرمة فهد بن رقوش، مركز الاستقبال التابع للنقابة العامة للسيارات بالنوارية.

جاء ذلك للاطلاع على مشروع استقبال الحجاج وتقديم الضيافة والوجبات الخفيفة لهم المقدم من جمعية هدية الحاج والمعتمر، ضمن برنامج غذاء البدن؛ حيث شارك في تقديم بعض الهدايا للحجاج.

وقدم مدير عام الجمعية، منصور، شرحًا عن مشاريع الجمعية المقدمة لحجاج بيت الله القادمين عن طريق مراكز استقبال الحجاج.

وأعرب "بن رقوش" عن شكره وتقديره على ما شاهده من جهود نوعية وخدمات مميزة في خدمة الحاج، واشاد بالكوادر البشرية للجمعية.

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"بن رقوش" يزور مركز استقبال حجاج النقابة العامة للسيارات بالنوارية
سبق

زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المكرمة فهد بن رقوش، مركز الاستقبال التابع للنقابة العامة للسيارات بالنوارية.

جاء ذلك للاطلاع على مشروع استقبال الحجاج وتقديم الضيافة والوجبات الخفيفة لهم المقدم من جمعية هدية الحاج والمعتمر، ضمن برنامج غذاء البدن؛ حيث شارك في تقديم بعض الهدايا للحجاج.

وقدم مدير عام الجمعية، منصور، شرحًا عن مشاريع الجمعية المقدمة لحجاج بيت الله القادمين عن طريق مراكز استقبال الحجاج.

وأعرب "بن رقوش" عن شكره وتقديره على ما شاهده من جهود نوعية وخدمات مميزة في خدمة الحاج، واشاد بالكوادر البشرية للجمعية.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
05:49 PM

"بن رقوش" يزور مركز استقبال حجاج النقابة العامة للسيارات بالنوارية

ويطلع على جهود جمعية هدية الحاج والمعتمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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1,584

زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المكرمة فهد بن رقوش، مركز الاستقبال التابع للنقابة العامة للسيارات بالنوارية.

جاء ذلك للاطلاع على مشروع استقبال الحجاج وتقديم الضيافة والوجبات الخفيفة لهم المقدم من جمعية هدية الحاج والمعتمر، ضمن برنامج غذاء البدن؛ حيث شارك في تقديم بعض الهدايا للحجاج.

وقدم مدير عام الجمعية، منصور، شرحًا عن مشاريع الجمعية المقدمة لحجاج بيت الله القادمين عن طريق مراكز استقبال الحجاج.

وأعرب "بن رقوش" عن شكره وتقديره على ما شاهده من جهود نوعية وخدمات مميزة في خدمة الحاج، واشاد بالكوادر البشرية للجمعية.

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