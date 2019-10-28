النفط ينخفض بعد مكاسب قوية حقّقها الأسبوع الماضي

بلغ سعر مزيج خام برنت العالمي 61.79 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عزّزت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يقدم الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 34 سنتاً أو 0.4 %، إلى 61.79 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً أو 0.5 %، إلى 56.39 دولار للبرميل بعد أن ارتفع أكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.