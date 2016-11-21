شرطة جازان تطيح بـ5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات بالريث وأحرقوها
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-21
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها؛ لخلافات سابقة بينهم، وجرى إيقافهم، واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
04:57 PM
شرطة جازان تطيح بـ5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات بالريث وأحرقوها
اتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها؛ لخلافات سابقة بينهم، وجرى إيقافهم، واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.