النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات لليوم السادس

الأرقام اليومية تؤكّد أنها قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء

أعلن بر الصين الرئيس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أبريل، نزولاً من عشر حالات كان قد سجّلها قبل يوم؛ ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، اليوم الجمعة، إن حالتين من الحالات الجديدة قَدِمتا من الخارج.. وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس، لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق، طبقاً لـ "رويترز".

ولم تُسجل أي حالات وفيات لليوم السادس على التوالي، وظل إجمالي الوفيات في بر الصين الرئيس عند 4632 حالة دون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء؛ ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديسمبر الماضي.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات لليوم السادس
سبق

أعلن بر الصين الرئيس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أبريل، نزولاً من عشر حالات كان قد سجّلها قبل يوم؛ ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، اليوم الجمعة، إن حالتين من الحالات الجديدة قَدِمتا من الخارج.. وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس، لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق، طبقاً لـ "رويترز".

ولم تُسجل أي حالات وفيات لليوم السادس على التوالي، وظل إجمالي الوفيات في بر الصين الرئيس عند 4632 حالة دون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء؛ ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديسمبر الماضي.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:29 PM

الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات لليوم السادس

الأرقام اليومية تؤكّد أنها قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,683

أعلن بر الصين الرئيس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أبريل، نزولاً من عشر حالات كان قد سجّلها قبل يوم؛ ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، اليوم الجمعة، إن حالتين من الحالات الجديدة قَدِمتا من الخارج.. وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس، لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق، طبقاً لـ "رويترز".

ولم تُسجل أي حالات وفيات لليوم السادس على التوالي، وظل إجمالي الوفيات في بر الصين الرئيس عند 4632 حالة دون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء؛ ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديسمبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة