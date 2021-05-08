النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وراجع العيادات أمس، 309 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 56 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 39 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 51 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.
وجرى استقبال 40 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 15 مريضًا، كما تم عمل 82 تحليلاً لـ 38 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 30 صورة أشعة لـ 17 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.

توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال تنفيذ مشروع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت، وطرابلس، والعيرونية، ودده الكورة، والبقاع بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 886 طفلاً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، يستفيد منه 6.548 طفلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وراجع العيادات أمس، 309 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 56 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 39 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 51 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.
وجرى استقبال 40 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 15 مريضًا، كما تم عمل 82 تحليلاً لـ 38 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 30 صورة أشعة لـ 17 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.

توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال تنفيذ مشروع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت، وطرابلس، والعيرونية، ودده الكورة، والبقاع بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 886 طفلاً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، يستفيد منه 6.548 طفلاً.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
04:04 PM

عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
687

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وراجع العيادات أمس، 309 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 56 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 39 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 51 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.
وجرى استقبال 40 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 15 مريضًا، كما تم عمل 82 تحليلاً لـ 38 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 30 صورة أشعة لـ 17 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.

توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال تنفيذ مشروع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت، وطرابلس، والعيرونية، ودده الكورة، والبقاع بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 886 طفلاً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، يستفيد منه 6.548 طفلاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,069
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,925

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة