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"الفيصل" يُعزي مدير الضمان الاجتماعي بمكة في وفاة والدته

"الروقي" وأسرته عبروا عن شكرهم وتقديرهم له وللقيادة

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية عزاء ومواساة لمدير الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة عبد الله الفديع الروقي في وفاة والدته.

وجاء في نص البرقية: "عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم في وفاة والدتكم، وأسال الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر "الروقي" وأسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم للأمير على المواساة غير المستغربة منه، وهو ما اعتاده المواطن من القيادة الرشيدة بالوقوف الدائم والمواساة في أوقات الشدائد والمحن، سائلين الله العلي القدير ألا يريه مكروهاً في عزيز لديه، وأن يديم عليه الصحة والعافية والأسرة المالكة كافة.

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"الفيصل" يُعزي مدير الضمان الاجتماعي بمكة في وفاة والدته
سبق

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية عزاء ومواساة لمدير الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة عبد الله الفديع الروقي في وفاة والدته.

وجاء في نص البرقية: "عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم في وفاة والدتكم، وأسال الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر "الروقي" وأسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم للأمير على المواساة غير المستغربة منه، وهو ما اعتاده المواطن من القيادة الرشيدة بالوقوف الدائم والمواساة في أوقات الشدائد والمحن، سائلين الله العلي القدير ألا يريه مكروهاً في عزيز لديه، وأن يديم عليه الصحة والعافية والأسرة المالكة كافة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
07:22 PM

"الفيصل" يُعزي مدير الضمان الاجتماعي بمكة في وفاة والدته

"الروقي" وأسرته عبروا عن شكرهم وتقديرهم له وللقيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية عزاء ومواساة لمدير الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة عبد الله الفديع الروقي في وفاة والدته.

وجاء في نص البرقية: "عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم في وفاة والدتكم، وأسال الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر "الروقي" وأسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم للأمير على المواساة غير المستغربة منه، وهو ما اعتاده المواطن من القيادة الرشيدة بالوقوف الدائم والمواساة في أوقات الشدائد والمحن، سائلين الله العلي القدير ألا يريه مكروهاً في عزيز لديه، وأن يديم عليه الصحة والعافية والأسرة المالكة كافة.

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