النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

"بلدي ثار" يزور أمين نجران لمناقشة عدة مطالبات

المباحثات تضمنت موضوع الحيز العمراني الدائم

استقبل أمين منطقة نجران، في مكتبه، أعضاء المجلس البلدي بمحافظة ثار، الذين حضروا لعرض احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها واحتياجات الأهالي.

وشهدت الزيارة مناقشة عدة مواضيع سبق تقديم طلبات بشأنها، من أهمها الحيز العمراني الدائم؛ حيث قال أمين منطقة نجران: اهتممنا بذلك الموضوع، وأصبح معتمدًا حالياً ضمن صلاحيات أمانة المنطقة، ويجري العمل على هذه المرحلة.

وشهد اللقاء النقاش حول مرمى سمر العائد لبلدية محافظه حبونا وما يشكله من أضرار على المحافظة والسكان؛ حيث أوضح أمين منطقة نجران أن هناك لجانًا تتابع الموضوع في الوقت الحالي.

وأضاف: سيتم عرض الأمر على الأرصاد وحماية البيئة وستنهي اللجنة عملها في القريب العاجل.

وبحث المشاركون في اللقاء دعم مشاريع المحافظة التي تعتبر من أكبر المحافظات الشمالية من حيث المساحة وعدد المراكز.

وتقدم أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لأمين المنطقة على حسن الاستقبال والاستماع لمطالب المحافظة.

وحضر الزيارة أعضاء المجلس البلدي بثار كل من: هويج آل مخلص، سلطان آل مطلق، عوض آل راكة، مسفر آل مطلق.

أمين منطقة نجران محافظة ثار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدي ثار" يزور أمين نجران لمناقشة عدة مطالبات
سبق

استقبل أمين منطقة نجران، في مكتبه، أعضاء المجلس البلدي بمحافظة ثار، الذين حضروا لعرض احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها واحتياجات الأهالي.

وشهدت الزيارة مناقشة عدة مواضيع سبق تقديم طلبات بشأنها، من أهمها الحيز العمراني الدائم؛ حيث قال أمين منطقة نجران: اهتممنا بذلك الموضوع، وأصبح معتمدًا حالياً ضمن صلاحيات أمانة المنطقة، ويجري العمل على هذه المرحلة.

وشهد اللقاء النقاش حول مرمى سمر العائد لبلدية محافظه حبونا وما يشكله من أضرار على المحافظة والسكان؛ حيث أوضح أمين منطقة نجران أن هناك لجانًا تتابع الموضوع في الوقت الحالي.

وأضاف: سيتم عرض الأمر على الأرصاد وحماية البيئة وستنهي اللجنة عملها في القريب العاجل.

وبحث المشاركون في اللقاء دعم مشاريع المحافظة التي تعتبر من أكبر المحافظات الشمالية من حيث المساحة وعدد المراكز.

وتقدم أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لأمين المنطقة على حسن الاستقبال والاستماع لمطالب المحافظة.

وحضر الزيارة أعضاء المجلس البلدي بثار كل من: هويج آل مخلص، سلطان آل مطلق، عوض آل راكة، مسفر آل مطلق.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:26 PM

"بلدي ثار" يزور أمين نجران لمناقشة عدة مطالبات

المباحثات تضمنت موضوع الحيز العمراني الدائم

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
688

استقبل أمين منطقة نجران، في مكتبه، أعضاء المجلس البلدي بمحافظة ثار، الذين حضروا لعرض احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها واحتياجات الأهالي.

وشهدت الزيارة مناقشة عدة مواضيع سبق تقديم طلبات بشأنها، من أهمها الحيز العمراني الدائم؛ حيث قال أمين منطقة نجران: اهتممنا بذلك الموضوع، وأصبح معتمدًا حالياً ضمن صلاحيات أمانة المنطقة، ويجري العمل على هذه المرحلة.

وشهد اللقاء النقاش حول مرمى سمر العائد لبلدية محافظه حبونا وما يشكله من أضرار على المحافظة والسكان؛ حيث أوضح أمين منطقة نجران أن هناك لجانًا تتابع الموضوع في الوقت الحالي.

وأضاف: سيتم عرض الأمر على الأرصاد وحماية البيئة وستنهي اللجنة عملها في القريب العاجل.

وبحث المشاركون في اللقاء دعم مشاريع المحافظة التي تعتبر من أكبر المحافظات الشمالية من حيث المساحة وعدد المراكز.

وتقدم أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لأمين المنطقة على حسن الاستقبال والاستماع لمطالب المحافظة.

وحضر الزيارة أعضاء المجلس البلدي بثار كل من: هويج آل مخلص، سلطان آل مطلق، عوض آل راكة، مسفر آل مطلق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,236
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,916

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة