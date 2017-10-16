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حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على "الشرقية" والمرتفعات الجنوبية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
08:13 AM

حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على "الشرقية" والمرتفعات الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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