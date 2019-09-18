النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تدين وتستنكر التفجيرَيْن الإرهابيَّيْن في كابول

أكّدت وقوفها إلى جانب أفغانستان ضدّ الإرهاب

أعرب مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم باروان، واستهدف تجمعاً انتخابياً للرئيس أشرف غني؛ رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في العاصمة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد المصدر، التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تدين وتستنكر التفجيرَيْن الإرهابيَّيْن في كابول
سبق

أعرب مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم باروان، واستهدف تجمعاً انتخابياً للرئيس أشرف غني؛ رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في العاصمة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد المصدر، التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:47 PM

المملكة تدين وتستنكر التفجيرَيْن الإرهابيَّيْن في كابول

أكّدت وقوفها إلى جانب أفغانستان ضدّ الإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
108

أعرب مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم باروان، واستهدف تجمعاً انتخابياً للرئيس أشرف غني؛ رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في العاصمة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد المصدر، التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,697
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,930
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,889
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,440

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة