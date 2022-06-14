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السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية أسبوعين آخرين

استثناء نقل المساعدات الإنسانية وإجلاء الأجانب من القرار

نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبدالحافظ عبدالرحيم، اليوم (الأحد)، أن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضح "عبدالرحيم" أن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.

وأغلق السودان مطاراته في مارس (آذار) الماضي، في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا، ويراجع هذا القرار كل أسبوعين.

فيروس كورونا الجديد

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السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية أسبوعين آخرين
سبق

نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبدالحافظ عبدالرحيم، اليوم (الأحد)، أن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضح "عبدالرحيم" أن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.

وأغلق السودان مطاراته في مارس (آذار) الماضي، في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا، ويراجع هذا القرار كل أسبوعين.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
07:53 PM

السودان يمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية أسبوعين آخرين

استثناء نقل المساعدات الإنسانية وإجلاء الأجانب من القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبدالحافظ عبدالرحيم، اليوم (الأحد)، أن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضح "عبدالرحيم" أن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.

وأغلق السودان مطاراته في مارس (آذار) الماضي، في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا، ويراجع هذا القرار كل أسبوعين.

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