"سالك" تعلن وصول شحنتين من أوكرانيا إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري

تقعان في إطار مناقصتها مع المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وصول شحنتين من أوكرانيا، تزنان 121 ألف طن من القمح، إحداهما إلى ميناء جدة الإسلامي والأخرى إلى ميناء ينبع التجاري.

وأوضحت "سالك" أن الشحنتين تقعان في إطار مناقصتها مع المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح، ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة.

وأشارت إلى أنها ستورد كمية المناقصة عبر ست شحنات خلال العام الميلادي الجاري، حيث وصلت الشحنة الأولى عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والثانية بلغت ميناء جازان في حين تصل الشحنتان الآخرتان تباعاً من استثمارات "سالك" في كندا وأستراليا.

يُذكر أن استثمار "سالك" في أوكرانيا كان بتمويل من مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج أحد برامج صندوق التنمية الزراعية، حيث تدير "مجموعة كونتيننتال فارمز" 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الغرب الأوكراني وتنتج سنوياً مليون طن من الحبوب.