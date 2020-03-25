لمكافحة "كورونا".. "أبها" تبدأ حملة تطهير وتعقيم لأحيائها ومرافقها

من خلال عمليات رش يومي وذلك حفاظاً على الصحة العامة

بدأت مدينة أبها في حملة تطهير وتعقيم لأحيائها والمرافق التابعة لها؛ في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار "كورونا".

وفي التفاصيل، قاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الإجراءات والتدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس "كورونا" الجديد، وذلك من خلال عمليات رش وتطهير أحياء مدينة أبها ومرافقها العامة بشكل يومي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على أحياء ومرافق مدينة أبها، والتي تعدّ إحدى الخطوات الاحترازية والوقائية المهمة.

بينما قامت الأمانة خلال الحملة بتوفير كل ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم، وتأتي تلك الإجراءات؛ حفاظاً على الصحة العامة من تفشي فيروس "كورونا"، بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

فيما تنفذ الحملة عن طريق طواقم وكوادر متخصصة، بجانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروس.