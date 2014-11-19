النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد من مطار المؤسس.. وزير الشؤون الإسلامية  يستقبل نظيره الإندونيسي متمنياً له طيب الإقامة

"ياقوت": نجاح السعودية الكبير في مواجهة كورونا يتيح مزيداً من الفرص لضيوف الله

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم الجمعة، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

ورحب "آل الشيخ" بوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، متمنيًا له طيب الإقامة في بلده الثاني المملكة، وعقب مراسم الاستقبال أدلى الوزيران بتصريح صحفي؛ حيث أشاد من خلاله وزير الشؤون الدينية الإندونيسي بالعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين والتي وصفها بالقوية والحيوية، منوهاً بالدور الذي تقوم به المملكة في نشر الوسطية والاعتدال ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وتسخير كل الامكانيات لهم.

ونوّه "ياقوت" بالخطوات التي قدّمتها المملكة للتصدي لجائحة كورونا والحرص على سلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن ما قدمته المملكة لا بد أن تستفيد منه الدول وما شاهده من إجراءات احترازية لدى وصوله للمطار سينعكس إيجاباً على فتح المجال أمام مزيدٍ من الحجاج والمعتمرين في المستقبل.

وعن الزيارة واللقاءات التي سيعقدها مع نظيره الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أكد أنها ستعزز الجهد للاستفادة من خبرات المملكة في التعليم الديني وحرص بلاده على تعليم اللغة العربية التي هي المفتاح لتعلم العلوم الدينية وفهم مقاصد الشريعة، لافتاً أن اللقاءات ستتناول تعزيز العمل المشترك لما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد "ياقوت" بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة التي كفل حقها الإسلام، مقدماً شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الحفاوة في الاستقبال.

من ناحيته، أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين في أحسن حال ولاسيما ما يتصل في مجالات الشؤون الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والغلو وخطابات الكراهية.

وأوضح أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد ‏تؤكد على العمل ليل نهار ‏لنشر مبادئ الإسلام الحنيف ‏وقيمه العظيمة ‏وفق المنهج المعتدل الوسطي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع رسالتها السامية ومكانتها في قلوب المسلمين بالعالم لا سيما مسلمي إندونيسيا.

وقال الوزير "آل الشيخ": إن المملكة خطت خطوات كبيرة بشهادة دول كثيرة في نشر الاعتدال والوسطية ‏ونبذ الغلو والتطرف ‏وعدم تسييس الإسلام‏، مبيناً أن هذه ‏المبادئ والمثل العليا ‏جاءت لتحقيق مصالح المسلمين‏.

وجدد وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه التأكيد على أن ‏الإسلام دين رحمة ‏ودين تسامح ‏ودين ‏يجمع المسلمين جميعاً ‏على كلمة التوحيد، لافتاً إلى أن اللقاءات والاجتماعات ستركز على العمل المشترك لخدمة مصلحة ‏الشعبين الشقيقين في ما يتعلق بالشؤون الإسلامية ‏للوصول إلى رضى الله سبحانه وتعالى ثم رضا ‏القيادة العليا للبلدين الشقيقين. ‏

حضر مراسم الاستقبال من الجانب السعودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي ومدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، ومدير الدعوة والإرشاد بالفرع أسامة الصيقل.

فيما حضره من الجانب الإندونيسي القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عارف هدايته، والقنصل العام بجدة أيكو هارتونو، والدكتور حلمان لطيف المدير العام لشؤون الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من مطار المؤسس.. وزير الشؤون الإسلامية  يستقبل نظيره الإندونيسي متمنياً له طيب الإقامة
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم الجمعة، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

ورحب "آل الشيخ" بوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، متمنيًا له طيب الإقامة في بلده الثاني المملكة، وعقب مراسم الاستقبال أدلى الوزيران بتصريح صحفي؛ حيث أشاد من خلاله وزير الشؤون الدينية الإندونيسي بالعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين والتي وصفها بالقوية والحيوية، منوهاً بالدور الذي تقوم به المملكة في نشر الوسطية والاعتدال ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وتسخير كل الامكانيات لهم.

ونوّه "ياقوت" بالخطوات التي قدّمتها المملكة للتصدي لجائحة كورونا والحرص على سلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن ما قدمته المملكة لا بد أن تستفيد منه الدول وما شاهده من إجراءات احترازية لدى وصوله للمطار سينعكس إيجاباً على فتح المجال أمام مزيدٍ من الحجاج والمعتمرين في المستقبل.

وعن الزيارة واللقاءات التي سيعقدها مع نظيره الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أكد أنها ستعزز الجهد للاستفادة من خبرات المملكة في التعليم الديني وحرص بلاده على تعليم اللغة العربية التي هي المفتاح لتعلم العلوم الدينية وفهم مقاصد الشريعة، لافتاً أن اللقاءات ستتناول تعزيز العمل المشترك لما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد "ياقوت" بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة التي كفل حقها الإسلام، مقدماً شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الحفاوة في الاستقبال.

من ناحيته، أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين في أحسن حال ولاسيما ما يتصل في مجالات الشؤون الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والغلو وخطابات الكراهية.

وأوضح أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد ‏تؤكد على العمل ليل نهار ‏لنشر مبادئ الإسلام الحنيف ‏وقيمه العظيمة ‏وفق المنهج المعتدل الوسطي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع رسالتها السامية ومكانتها في قلوب المسلمين بالعالم لا سيما مسلمي إندونيسيا.

وقال الوزير "آل الشيخ": إن المملكة خطت خطوات كبيرة بشهادة دول كثيرة في نشر الاعتدال والوسطية ‏ونبذ الغلو والتطرف ‏وعدم تسييس الإسلام‏، مبيناً أن هذه ‏المبادئ والمثل العليا ‏جاءت لتحقيق مصالح المسلمين‏.

وجدد وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه التأكيد على أن ‏الإسلام دين رحمة ‏ودين تسامح ‏ودين ‏يجمع المسلمين جميعاً ‏على كلمة التوحيد، لافتاً إلى أن اللقاءات والاجتماعات ستركز على العمل المشترك لخدمة مصلحة ‏الشعبين الشقيقين في ما يتعلق بالشؤون الإسلامية ‏للوصول إلى رضى الله سبحانه وتعالى ثم رضا ‏القيادة العليا للبلدين الشقيقين. ‏

حضر مراسم الاستقبال من الجانب السعودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي ومدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، ومدير الدعوة والإرشاد بالفرع أسامة الصيقل.

فيما حضره من الجانب الإندونيسي القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عارف هدايته، والقنصل العام بجدة أيكو هارتونو، والدكتور حلمان لطيف المدير العام لشؤون الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسي.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
02:44 PM

شاهد من مطار المؤسس.. وزير الشؤون الإسلامية  يستقبل نظيره الإندونيسي متمنياً له طيب الإقامة

"ياقوت": نجاح السعودية الكبير في مواجهة كورونا يتيح مزيداً من الفرص لضيوف الله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,530

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم الجمعة، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

ورحب "آل الشيخ" بوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، متمنيًا له طيب الإقامة في بلده الثاني المملكة، وعقب مراسم الاستقبال أدلى الوزيران بتصريح صحفي؛ حيث أشاد من خلاله وزير الشؤون الدينية الإندونيسي بالعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين والتي وصفها بالقوية والحيوية، منوهاً بالدور الذي تقوم به المملكة في نشر الوسطية والاعتدال ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وتسخير كل الامكانيات لهم.

ونوّه "ياقوت" بالخطوات التي قدّمتها المملكة للتصدي لجائحة كورونا والحرص على سلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن ما قدمته المملكة لا بد أن تستفيد منه الدول وما شاهده من إجراءات احترازية لدى وصوله للمطار سينعكس إيجاباً على فتح المجال أمام مزيدٍ من الحجاج والمعتمرين في المستقبل.

وعن الزيارة واللقاءات التي سيعقدها مع نظيره الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أكد أنها ستعزز الجهد للاستفادة من خبرات المملكة في التعليم الديني وحرص بلاده على تعليم اللغة العربية التي هي المفتاح لتعلم العلوم الدينية وفهم مقاصد الشريعة، لافتاً أن اللقاءات ستتناول تعزيز العمل المشترك لما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد "ياقوت" بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة التي كفل حقها الإسلام، مقدماً شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الحفاوة في الاستقبال.

من ناحيته، أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين في أحسن حال ولاسيما ما يتصل في مجالات الشؤون الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والغلو وخطابات الكراهية.

وأوضح أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد ‏تؤكد على العمل ليل نهار ‏لنشر مبادئ الإسلام الحنيف ‏وقيمه العظيمة ‏وفق المنهج المعتدل الوسطي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع رسالتها السامية ومكانتها في قلوب المسلمين بالعالم لا سيما مسلمي إندونيسيا.

وقال الوزير "آل الشيخ": إن المملكة خطت خطوات كبيرة بشهادة دول كثيرة في نشر الاعتدال والوسطية ‏ونبذ الغلو والتطرف ‏وعدم تسييس الإسلام‏، مبيناً أن هذه ‏المبادئ والمثل العليا ‏جاءت لتحقيق مصالح المسلمين‏.

وجدد وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه التأكيد على أن ‏الإسلام دين رحمة ‏ودين تسامح ‏ودين ‏يجمع المسلمين جميعاً ‏على كلمة التوحيد، لافتاً إلى أن اللقاءات والاجتماعات ستركز على العمل المشترك لخدمة مصلحة ‏الشعبين الشقيقين في ما يتعلق بالشؤون الإسلامية ‏للوصول إلى رضى الله سبحانه وتعالى ثم رضا ‏القيادة العليا للبلدين الشقيقين. ‏

حضر مراسم الاستقبال من الجانب السعودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي ومدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، ومدير الدعوة والإرشاد بالفرع أسامة الصيقل.

فيما حضره من الجانب الإندونيسي القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عارف هدايته، والقنصل العام بجدة أيكو هارتونو، والدكتور حلمان لطيف المدير العام لشؤون الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة