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بالصور.. جولة مفاجئة لأمين الطائف لمتابعة تطبيق "امتثالك أمانة" بالأسواق والمولات

فاجأ أمين محافظة الطائف، المهندس دكتور أحمد بن عزيز القثامي، يرافقه وكيل الخدمات والبلديات الفرعية، ورؤساء البلديات الفرعية والإدارات والبلدية النسائية، الأسواق والمولات التجارية بجولة؛ وذلك لمتابعة تطبيق "امتثالك أمانة".

"سبق" رصدت الجولة، التي وقف فيها الأمين والفريق المرافق على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومدى التزام المحال التجارية، وتقيدهم بها، مع حث العاملين ومرتادي تلك الأسواق والمولات على الالتزام، وتوجيه المراقبين بالبلديات برصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة حيالها.

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بالصور.. جولة مفاجئة لأمين الطائف لمتابعة تطبيق "امتثالك أمانة" بالأسواق والمولات
سبق

فاجأ أمين محافظة الطائف، المهندس دكتور أحمد بن عزيز القثامي، يرافقه وكيل الخدمات والبلديات الفرعية، ورؤساء البلديات الفرعية والإدارات والبلدية النسائية، الأسواق والمولات التجارية بجولة؛ وذلك لمتابعة تطبيق "امتثالك أمانة".

"سبق" رصدت الجولة، التي وقف فيها الأمين والفريق المرافق على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومدى التزام المحال التجارية، وتقيدهم بها، مع حث العاملين ومرتادي تلك الأسواق والمولات على الالتزام، وتوجيه المراقبين بالبلديات برصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة حيالها.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:51 AM

بالصور.. جولة مفاجئة لأمين الطائف لمتابعة تطبيق "امتثالك أمانة" بالأسواق والمولات

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فهد العتيبي - الطائف
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فاجأ أمين محافظة الطائف، المهندس دكتور أحمد بن عزيز القثامي، يرافقه وكيل الخدمات والبلديات الفرعية، ورؤساء البلديات الفرعية والإدارات والبلدية النسائية، الأسواق والمولات التجارية بجولة؛ وذلك لمتابعة تطبيق "امتثالك أمانة".

"سبق" رصدت الجولة، التي وقف فيها الأمين والفريق المرافق على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومدى التزام المحال التجارية، وتقيدهم بها، مع حث العاملين ومرتادي تلك الأسواق والمولات على الالتزام، وتوجيه المراقبين بالبلديات برصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة حيالها.

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