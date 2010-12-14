مدرب الجزائر "بوقرة": ثنائي "محاربي الصحراء" جاهز لنصف النهائي

قبل مواجهة مفترق الطرق أمام قطر

قال مجيد بوقرة مدرّب المنتخب الجزائري إن "محاربي الصحراء" سيذهبون بعيداً في مواجهة القطريين أصحاب الأرض في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم على ملعب الثمامة، الأربعاء، لافتاً أيضاً إلى جاهزية مهاجمه بغداد بونجاح.

وتابع "بوقرّة" خلال مؤتمر صحافي في الدوحة عشية المواجهة المرتقبة: "نعدّ لهذه المباراة كنهائي، وإن شاء الله سنكون جاهزين، القطريون يعرفون الكثيرين من لاعبينا الذين يحترفون في الدوري القطري، وكرة القدم هي بالتفاصيل، ومعرفة اللاعبين بالتفاصيل" .

وزاد "بوقرة": "الأهم اللعب الجماعي، ونحن على بعد 90 دقيقة من النهائي، وبالتالي فالحسم لمن يعطي أكثر ويريد الذهاب أبعد".

وعن الجاهزية البدنية للمنتخب، قال بوقرة: "تشكيلتنا مكتملة، بغداد بونجاح لديه الضوء الأخضر للعب، ويوسف بلايلي بحالة جيدة".