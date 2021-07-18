النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في البرازيل.. 868 وفاة جديدة و34339 إصابة إضافية

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في البرازيل.. 868 وفاة جديدة و34339 إصابة إضافية
سبق

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
08:40 AM

كورونا في البرازيل.. 868 وفاة جديدة و34339 إصابة إضافية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
0
93

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة