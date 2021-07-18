كورونا في البرازيل.. 868 وفاة جديدة و34339 إصابة إضافية

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.
ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.
قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.
ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.
قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.
ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.
قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.
ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266.