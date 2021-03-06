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لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة

يسعى إلى الضغط على السياسيين للاتفاق على وزارتها

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم (السبت)، بالاعتكاف والتوقف عن أداء مهامه؛ للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "إذا ساعد الاعتكاف في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليه، رغم أنه يتعارض مع قناعاتي لأنه يعطل الدولة برمتها ويضر باللبنانيين".

واستقالت حكومة "دياب" على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.

لبنان

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لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة
سبق

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم (السبت)، بالاعتكاف والتوقف عن أداء مهامه؛ للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "إذا ساعد الاعتكاف في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليه، رغم أنه يتعارض مع قناعاتي لأنه يعطل الدولة برمتها ويضر باللبنانيين".

واستقالت حكومة "دياب" على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
08:23 PM

لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة

يسعى إلى الضغط على السياسيين للاتفاق على وزارتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم (السبت)، بالاعتكاف والتوقف عن أداء مهامه؛ للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "إذا ساعد الاعتكاف في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليه، رغم أنه يتعارض مع قناعاتي لأنه يعطل الدولة برمتها ويضر باللبنانيين".

واستقالت حكومة "دياب" على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.

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