هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم (السبت)، بالاعتكاف والتوقف عن أداء مهامه؛ للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة. ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "إذا ساعد الاعتكاف في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليه، رغم أنه يتعارض مع قناعاتي لأنه يعطل الدولة برمتها ويضر باللبنانيين". واستقالت حكومة "دياب" على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.

لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-06 هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم (السبت)، بالاعتكاف والتوقف عن أداء مهامه؛ للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.



ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "إذا ساعد الاعتكاف في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليه، رغم أنه يتعارض مع قناعاتي لأنه يعطل الدولة برمتها ويضر باللبنانيين".



واستقالت حكومة "دياب" على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 08:23 PM

لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة يسعى إلى الضغط على السياسيين للاتفاق على وزارتها





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هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم (السبت)، بالاعتكاف والتوقف عن أداء مهامه؛ للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.



ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "إذا ساعد الاعتكاف في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليه، رغم أنه يتعارض مع قناعاتي لأنه يعطل الدولة برمتها ويضر باللبنانيين".



واستقالت حكومة "دياب" على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.