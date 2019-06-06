وقالت الأمانة إن زوار فعالياتها تجاوزوا 45 ألف زائر في اليوم الأول، وزاد على 39 ألف زائر في اليوم الثاني.

وتنوعت الفعاليات بين جلسات غنائية، وألعاب هوائية للأطفال، وألعاب نارية، ومسابقات.. وغيرها.

شهدت الفعاليات التي نظَّمتها أمانة الطائف إقبالاً كبيرًا من سكان الطائف وزوَّارها.

في عيد الطائف: جلسات غنائية وألعاب هوائية وألعاب نارية.. ٨٤ ألف زائر للفعاليات في يومَيْن عبدالله البرقاوي سبق 2019-06-06 شهدت الفعاليات التي نظَّمتها أمانة الطائف إقبالاً كبيرًا من سكان الطائف وزوَّارها. وتنوعت الفعاليات بين جلسات غنائية، وألعاب هوائية للأطفال، وألعاب نارية، ومسابقات.. وغيرها. وقالت الأمانة إن زوار فعالياتها تجاوزوا 45 ألف زائر في اليوم الأول، وزاد على 39 ألف زائر في اليوم الثاني.



06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 08:49 PM

في عيد الطائف: جلسات غنائية وألعاب هوائية وألعاب نارية.. ٨٤ ألف زائر للفعاليات في يومَيْن





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شهدت الفعاليات التي نظَّمتها أمانة الطائف إقبالاً كبيرًا من سكان الطائف وزوَّارها.

وتنوعت الفعاليات بين جلسات غنائية، وألعاب هوائية للأطفال، وألعاب نارية، ومسابقات.. وغيرها.

وقالت الأمانة إن زوار فعالياتها تجاوزوا 45 ألف زائر في اليوم الأول، وزاد على 39 ألف زائر في اليوم الثاني.



