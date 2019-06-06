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في عيد الطائف: جلسات غنائية وألعاب هوائية وألعاب نارية.. ٨٤ ألف زائر للفعاليات في يومَيْن

شهدت الفعاليات التي نظَّمتها أمانة الطائف إقبالاً كبيرًا من سكان الطائف وزوَّارها.

وتنوعت الفعاليات بين جلسات غنائية، وألعاب هوائية للأطفال، وألعاب نارية، ومسابقات.. وغيرها.

وقالت الأمانة إن زوار فعالياتها تجاوزوا 45 ألف زائر في اليوم الأول، وزاد على 39 ألف زائر في اليوم الثاني.


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في عيد الطائف: جلسات غنائية وألعاب هوائية وألعاب نارية.. ٨٤ ألف زائر للفعاليات في يومَيْن
سبق

شهدت الفعاليات التي نظَّمتها أمانة الطائف إقبالاً كبيرًا من سكان الطائف وزوَّارها.

وتنوعت الفعاليات بين جلسات غنائية، وألعاب هوائية للأطفال، وألعاب نارية، ومسابقات.. وغيرها.

وقالت الأمانة إن زوار فعالياتها تجاوزوا 45 ألف زائر في اليوم الأول، وزاد على 39 ألف زائر في اليوم الثاني.


06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
08:49 PM

في عيد الطائف: جلسات غنائية وألعاب هوائية وألعاب نارية.. ٨٤ ألف زائر للفعاليات في يومَيْن

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عبدالله البرقاوي - الرياض
10
1,479

شهدت الفعاليات التي نظَّمتها أمانة الطائف إقبالاً كبيرًا من سكان الطائف وزوَّارها.

وتنوعت الفعاليات بين جلسات غنائية، وألعاب هوائية للأطفال، وألعاب نارية، ومسابقات.. وغيرها.

وقالت الأمانة إن زوار فعالياتها تجاوزوا 45 ألف زائر في اليوم الأول، وزاد على 39 ألف زائر في اليوم الثاني.


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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,348
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