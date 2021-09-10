الرئيس الأمريكي يعلن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرَّف عليها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حزمة تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل إلزام العاملين في الشركات الكبرى بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي، طبقاً لـ "بي بي سي".

الإجراءات الجديدة تتضمن تفويضاً بتطعيم ملايين الموظفين الفيدراليين، في وقت يتعرّض فيه الرئيس الأمريكي لضغوطٍ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتسبّب الفيروس في مقتل 650 ألف أمريكي، واستنزاف كامل طاقة المستشفيات.

وكان بايدن؛ قد وعد بـ"صيف من الحرية" بلا الفيروس، لكن انتشار المتغير الجديد "دلتا" حال دون ذلك.