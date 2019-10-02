بالفيديو.. موهبة نادرة لطفل معاق يحفظ أرقام الآيات وسور القرآن كاملاً

والدته لـ"سبق": يستطيع الإجابة عن اسم السورة عقب سماع الآية وبدقة عالية

لفت الطفل عبدالغفار ربيع هبيلي البالغ من العمر 9 سنوات، ويدرس بالصف الثالث الابتدائي، والذي يعاني من التوحد، أنظار رواد المعرض المصاحب لندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة (تقويم للواقع واستشراف للمستقبل) التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الذي يمتلك موهبة حفظ القرآن كاملاً برقم الآيات والسور، ليجيب عن أسئلة كل زوار المعرض بغضون ثوانٍ، ودون تفكير من حين سماع الآية برقمها واسم السور التي هي فيها.

وأكدت والدة الطفل، التي تشارك ضمن جناح جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة لـ"سبق": "ابني معاق، لكن عوضه الله بأشياء كثيرة، ومن أبرزها حفظ القرآن كاملاً بأرقام الآيات والسور"، مشيرة إلى أنه يستطيع الإجابة عن رقم الآيات واسم السور عقب سماع الآية كاملة وبدقة عالية، دون حدوث أية أخطاء تذكر، لينطبع في قلبه صورة القرآن الكريم كاملاً في صدره".

وثمنت والدة "عبدالغفار"، دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في دعم وتنفيذ هذه الندوة والمعرض المصاحب لها لتعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم، مبينة أنها مبادرة مباركة لهذه الفئة الغالية والتي تحتاج إلى دعم مستمر ورعاية خاصة لدمجهم بالمجتمع والاستفادة من موهبتهم.

وتواصل الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة بمشاركة 12 دولة حول العالم، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، بتنظيم من الشؤون الإسلامية، وبتغطية إعلامية من كل القنوات المحلية والدولية، كما تشارك "سبق" بتغطية فعالياتها وبتصريحات وأخبار حصرية.