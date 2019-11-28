استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ الفريق العلمي الأثري السعودي النمساوي المشترك للتنقيب في موقع "قريّة" الأثري الواقع شمال غرب مدينة تبوك. وأكد أن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك، تزخر بالعديد من المواقع الأثرية التي تحظى بعناية واهتمام قيادة المملكة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الآثار ودعم الاكتشافات الأثرية، مقدرًا جهود فريق التنقيب في موقع "قريّة" الأثري، متطلعًا إلى المزيد من الاكتشافات التي تثري حضارة المملكة. من جهته قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحي بالمنطقة، الدكتور مبروك بن محمد الشليبي؛ شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بالجوانب كافة التي تثري السياحة والاكتشافات الأثرية بالمنطقة.

"فهد بن سلطان" يستقبل فريق التنقيب في موقع "قريّة" الأثري بتبوك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-28 استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ الفريق العلمي الأثري السعودي النمساوي المشترك للتنقيب في موقع "قريّة" الأثري الواقع شمال غرب مدينة تبوك.



وأكد أن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك، تزخر بالعديد من المواقع الأثرية التي تحظى بعناية واهتمام قيادة المملكة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الآثار ودعم الاكتشافات الأثرية، مقدرًا جهود فريق التنقيب في موقع "قريّة" الأثري، متطلعًا إلى المزيد من الاكتشافات التي تثري حضارة المملكة.



من جهته قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحي بالمنطقة، الدكتور مبروك بن محمد الشليبي؛ شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بالجوانب كافة التي تثري السياحة والاكتشافات الأثرية بالمنطقة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 04:58 PM

"فهد بن سلطان" يستقبل فريق التنقيب في موقع "قريّة" الأثري بتبوك أكد أن المنطقة تزخر بالمواقع التي تحظى بعناية واهتمام قيادة المملكة





A A A





0 مشاركة

استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ الفريق العلمي الأثري السعودي النمساوي المشترك للتنقيب في موقع "قريّة" الأثري الواقع شمال غرب مدينة تبوك.



وأكد أن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك، تزخر بالعديد من المواقع الأثرية التي تحظى بعناية واهتمام قيادة المملكة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الآثار ودعم الاكتشافات الأثرية، مقدرًا جهود فريق التنقيب في موقع "قريّة" الأثري، متطلعًا إلى المزيد من الاكتشافات التي تثري حضارة المملكة.



من جهته قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحي بالمنطقة، الدكتور مبروك بن محمد الشليبي؛ شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بالجوانب كافة التي تثري السياحة والاكتشافات الأثرية بالمنطقة.