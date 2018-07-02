"الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ الثلاثاء وحرارتها شديدة

توقّع أن تصل درجة الحرارة إلى الـ50 وهي اختبار حقيقي للكهرباء

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، إن يوم الثلاثاء الموافق 19 شوال ١٤٣٩هـ، تبدأ "الجوزاء" ومدتها 26 يوماً، ويظهر فيه "الهقعة والهنعة"، لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً، وتكثر في الجوزاء رياح السموم وفيها جمرة القيظ حيث يبلغ الحر أشده.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" أن في بداية "الهقعة" يأخذ الليل من النهار مما يعني تناقص النهار وأحيانًا تشدد سرعة الرياح المثيرة للغبار ويلاحظ ارتفاع درجة الحرارة مع سموم في حالة تقدم كتلة حارة نحو المملكة وهو الغالب، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب خاصةً المدينة والأحساء، ثم جنوب منطقة الرياض، ثم النخيل المتواجدة في المدن الكبيرة، ثم يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار، مستشهدًا بقول العرب: "إذا طلعت الجوزاء، توقدت المعزاء، وكنست الظباء، وعرقت العلباء، وطاب الخباء"، والجوزاء هي الهقعة والهنعة .

وبيّن "الحصيني" أنَ الهنعة مدتها ١٣ يوماً، حيث يبلغ الحر أشده وهي جمرة القيظ يكثر فيه ري المزروعات، وفيها طباخ التمر وهو تحول الخراف إلى رطب، وبالتالي يكثر في الأسواق.

وأضاف أن طلوع الجوزاء يتزامن مع تقدم كتلة هوائية حارة ثالثة متوقع أن تكون الأشد منذ دخول فصل الصيف لهذا العام.

وتوقع "الحصيني" أن تقترب الحرارة من الخمسين على أجزاء واسعة من الشمالية والوسطى والشرقية وهذا مهم لنضج التمر، متوقعًا غيظًا استمرارها من أسبوع إلى عشرة أيام إلى أن يصرفها الله، وتعتبر اختباراً حقيقياً لشركة الكهرباء .

