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شاهد.. "الإخبارية" تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف طفلين بالشرقية قبل 20 عامًا

محامي المتهمة كشف براءة موكلته من خطف الأطفال ونفى ما تم تداوله بمنصات التواصل

كشف المحامي الموكل عن المتهمة بخطف طفلين قبل 20 عامًا عن أدلة جديدة قد تبرئ موكلته، مؤكدًا أنها طاعنة في السن ووجدت الطفل الأول قبل ٢٣ سنة والثاني قبل ٢٠ سنة، نافيًا ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول معرفة ذوي الطفلين ومطالبتهم بالقصاص من المتهمة.

وفي التفاصيل، ذكر المحامي في تقرير إعلامي عرضته قناة الإخبارية السعودية عبر مراسلتها الإعلامية هدى الغامدي، أن المتهمة علمت الطفلين مبادئ التعليم والقرآن والحديث، معقبًا بأنه تم الرجوع لكاميرات المراقبة في المستشفى وتم اكتشاف أن هناك فرقًا بين المرأة التي ظهرت وبين موكلته.

وأكد أن الاختلاف بين الخاطفة والمتهمة كان في لون البشرة والطول والشكل وكل شيء، وأن القضية إنسانية بحتة.

وعن سبب عدم معاقبة المتهمة، أضاف أنها طاعنة في السن فضلاً عن إثبات حسن نيتها لأنها لم تبع أعضاء ولم تتاجر بالبشر، على الرغم من أن الجرم لا يسقط بالتقادم.

وأضاف : أن الشابين ما زالا معها ويصران على إطلاق سراحها، وحضرا إليه وهما يحملان الذهب نظير أتعابه في القضية.

يُذكر أن فيديو لقاء المحامي للمتهمة بخطف الطفلين الذي عرضته الإخبارية ليلة البارحة حظي بمشاهدات جوازات الـ110 آلاف مشاهدة في غضون ساعات من بث اللقاء، فيما شهدت القضية تعاطفًا كبيرًا من مختلف أهالي الشرقية بشكل خاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الإخبارية" تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف طفلين بالشرقية قبل 20 عامًا
سبق

كشف المحامي الموكل عن المتهمة بخطف طفلين قبل 20 عامًا عن أدلة جديدة قد تبرئ موكلته، مؤكدًا أنها طاعنة في السن ووجدت الطفل الأول قبل ٢٣ سنة والثاني قبل ٢٠ سنة، نافيًا ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول معرفة ذوي الطفلين ومطالبتهم بالقصاص من المتهمة.

وفي التفاصيل، ذكر المحامي في تقرير إعلامي عرضته قناة الإخبارية السعودية عبر مراسلتها الإعلامية هدى الغامدي، أن المتهمة علمت الطفلين مبادئ التعليم والقرآن والحديث، معقبًا بأنه تم الرجوع لكاميرات المراقبة في المستشفى وتم اكتشاف أن هناك فرقًا بين المرأة التي ظهرت وبين موكلته.

وأكد أن الاختلاف بين الخاطفة والمتهمة كان في لون البشرة والطول والشكل وكل شيء، وأن القضية إنسانية بحتة.

وعن سبب عدم معاقبة المتهمة، أضاف أنها طاعنة في السن فضلاً عن إثبات حسن نيتها لأنها لم تبع أعضاء ولم تتاجر بالبشر، على الرغم من أن الجرم لا يسقط بالتقادم.

وأضاف : أن الشابين ما زالا معها ويصران على إطلاق سراحها، وحضرا إليه وهما يحملان الذهب نظير أتعابه في القضية.

يُذكر أن فيديو لقاء المحامي للمتهمة بخطف الطفلين الذي عرضته الإخبارية ليلة البارحة حظي بمشاهدات جوازات الـ110 آلاف مشاهدة في غضون ساعات من بث اللقاء، فيما شهدت القضية تعاطفًا كبيرًا من مختلف أهالي الشرقية بشكل خاص.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
01:51 AM

شاهد.. "الإخبارية" تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف طفلين بالشرقية قبل 20 عامًا

محامي المتهمة كشف براءة موكلته من خطف الأطفال ونفى ما تم تداوله بمنصات التواصل

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عبدالله العنزي - الرياض
0
1,589

كشف المحامي الموكل عن المتهمة بخطف طفلين قبل 20 عامًا عن أدلة جديدة قد تبرئ موكلته، مؤكدًا أنها طاعنة في السن ووجدت الطفل الأول قبل ٢٣ سنة والثاني قبل ٢٠ سنة، نافيًا ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول معرفة ذوي الطفلين ومطالبتهم بالقصاص من المتهمة.

وفي التفاصيل، ذكر المحامي في تقرير إعلامي عرضته قناة الإخبارية السعودية عبر مراسلتها الإعلامية هدى الغامدي، أن المتهمة علمت الطفلين مبادئ التعليم والقرآن والحديث، معقبًا بأنه تم الرجوع لكاميرات المراقبة في المستشفى وتم اكتشاف أن هناك فرقًا بين المرأة التي ظهرت وبين موكلته.

وأكد أن الاختلاف بين الخاطفة والمتهمة كان في لون البشرة والطول والشكل وكل شيء، وأن القضية إنسانية بحتة.

وعن سبب عدم معاقبة المتهمة، أضاف أنها طاعنة في السن فضلاً عن إثبات حسن نيتها لأنها لم تبع أعضاء ولم تتاجر بالبشر، على الرغم من أن الجرم لا يسقط بالتقادم.

وأضاف : أن الشابين ما زالا معها ويصران على إطلاق سراحها، وحضرا إليه وهما يحملان الذهب نظير أتعابه في القضية.

يُذكر أن فيديو لقاء المحامي للمتهمة بخطف الطفلين الذي عرضته الإخبارية ليلة البارحة حظي بمشاهدات جوازات الـ110 آلاف مشاهدة في غضون ساعات من بث اللقاء، فيما شهدت القضية تعاطفًا كبيرًا من مختلف أهالي الشرقية بشكل خاص.

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