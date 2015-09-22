"التقنية الرقمية" للبنات بجدة تنظم برنامج تهيئة الخريجات لسوق العمل

ضمن برامج الكلية لتعريفهن بالضوابط وبرامج التوظيف المتاحة

نظمت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، اليوم، برنامج تهيئة الخريجات لسوق العمل.

تضمن البرنامج استضافة عدد من الجهات؛ منها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومكتب العمل، للمساهمة في تعريف الخريجات بضوابط سوق العمل السعودي، وكذلك البرامج المتاحة للتوظيف.

كما تمت استضافة معهد ريادة الأعمال الوطني لتعريف الخريجات بمفهوم العمل الحر وبرامج المعهد ودعم المشاريع الريادية.

صاحب ذلك إقامة عدد من الورش التدريبية للخريجات؛ منها "إعداد السيرة الذاتية، المقابلات الشخصية، حياتك والتوازن لانطلاقة مهنية متميزة".

وقالت عميدة الكلية المهندسة حياة الغامدي: إن جميع هذه البرامج والورش التدريبية هدفها تجهيز وتهيئة المتدربات الخريجات لسوق العمل وخلق فرص وظيفية لهن للانطلاق في الحياة العملية.