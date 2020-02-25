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الاحتفاء بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية

في حفل أقامه مركز الملك سلمان للإغاثة

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مدينة مأرب حفل اختتام الدفعة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، واحتفى المركز بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجندًا نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا لمدة 45 يومًا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين.
وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات احتفائية تنوعت بين الغناء والمسرح عكست مدى استفادتهم من التأهيل والدعم النفسي وعودتهم إلى مدارسهم التي تسربوا منها منذ أعوام.
حضر الحفل وكيل محافظة مأرب الشيخ عبدالله الباكري، ووكيل محافظة المحويت أحمد صلح، وعدد من المسؤولين بالمحافظة وفريق من المركز.
يذكر أن المركز نفذ حتى الآن 19 دورة من المشروع تخرج خلالها 479 طفلًا؛ ضمن الخطة التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني جندتهم الميليشيات الحوثية.

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الاحتفاء بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية
سبق

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مدينة مأرب حفل اختتام الدفعة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، واحتفى المركز بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجندًا نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا لمدة 45 يومًا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين.
وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات احتفائية تنوعت بين الغناء والمسرح عكست مدى استفادتهم من التأهيل والدعم النفسي وعودتهم إلى مدارسهم التي تسربوا منها منذ أعوام.
حضر الحفل وكيل محافظة مأرب الشيخ عبدالله الباكري، ووكيل محافظة المحويت أحمد صلح، وعدد من المسؤولين بالمحافظة وفريق من المركز.
يذكر أن المركز نفذ حتى الآن 19 دورة من المشروع تخرج خلالها 479 طفلًا؛ ضمن الخطة التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني جندتهم الميليشيات الحوثية.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
04:42 PM

الاحتفاء بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية

في حفل أقامه مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مدينة مأرب حفل اختتام الدفعة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، واحتفى المركز بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجندًا نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا لمدة 45 يومًا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين.
وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات احتفائية تنوعت بين الغناء والمسرح عكست مدى استفادتهم من التأهيل والدعم النفسي وعودتهم إلى مدارسهم التي تسربوا منها منذ أعوام.
حضر الحفل وكيل محافظة مأرب الشيخ عبدالله الباكري، ووكيل محافظة المحويت أحمد صلح، وعدد من المسؤولين بالمحافظة وفريق من المركز.
يذكر أن المركز نفذ حتى الآن 19 دورة من المشروع تخرج خلالها 479 طفلًا؛ ضمن الخطة التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني جندتهم الميليشيات الحوثية.

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