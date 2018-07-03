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إلغاء اختبار 266 طالبًا بسبب الغش أو انتحال الشخصية في اختبارات "قياس"

لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم تأكيده للمتقدمين لأداء اختباراته بجميع أنواعها، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، على الالتزام بتعليمات الاختبار وعدم الإقدام على أية تجاوزات أو مخالفات تؤدي إلى إلغاء اختباراتهم وحرمانهم من دخول الاختبارات القادمة.

وأكد المركز على أن هناك إجراءات وعقوبات ضد تصوير أسئلة الاختبار، منها إلغاء جميع نتائج الاختبارات السابقة للمستفيد، والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.

وأشار المركز إلى أنه أصدر عددًا من القرارات بحق مجموعة من المخالفين لأنظمة الاختبارات التي عقدها المركز خلال العام الدراسي 1438-1439هـ، حيث ألغي الاختبار لأكثر من 266 حالة، منها حالات غش وانتحال شخصية وتصوير داخل قاعة الاختبار، ويمثل عدد المخالفين نسبة (0.01%) واحد من عشرة آلاف من إجمالي المختبرين لهذا العام.

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إلغاء اختبار 266 طالبًا بسبب الغش أو انتحال الشخصية في اختبارات "قياس"
سبق

أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم تأكيده للمتقدمين لأداء اختباراته بجميع أنواعها، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، على الالتزام بتعليمات الاختبار وعدم الإقدام على أية تجاوزات أو مخالفات تؤدي إلى إلغاء اختباراتهم وحرمانهم من دخول الاختبارات القادمة.

وأكد المركز على أن هناك إجراءات وعقوبات ضد تصوير أسئلة الاختبار، منها إلغاء جميع نتائج الاختبارات السابقة للمستفيد، والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.

وأشار المركز إلى أنه أصدر عددًا من القرارات بحق مجموعة من المخالفين لأنظمة الاختبارات التي عقدها المركز خلال العام الدراسي 1438-1439هـ، حيث ألغي الاختبار لأكثر من 266 حالة، منها حالات غش وانتحال شخصية وتصوير داخل قاعة الاختبار، ويمثل عدد المخالفين نسبة (0.01%) واحد من عشرة آلاف من إجمالي المختبرين لهذا العام.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
07:50 PM

إلغاء اختبار 266 طالبًا بسبب الغش أو انتحال الشخصية في اختبارات "قياس"

لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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7,094

أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم تأكيده للمتقدمين لأداء اختباراته بجميع أنواعها، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، على الالتزام بتعليمات الاختبار وعدم الإقدام على أية تجاوزات أو مخالفات تؤدي إلى إلغاء اختباراتهم وحرمانهم من دخول الاختبارات القادمة.

وأكد المركز على أن هناك إجراءات وعقوبات ضد تصوير أسئلة الاختبار، منها إلغاء جميع نتائج الاختبارات السابقة للمستفيد، والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.

وأشار المركز إلى أنه أصدر عددًا من القرارات بحق مجموعة من المخالفين لأنظمة الاختبارات التي عقدها المركز خلال العام الدراسي 1438-1439هـ، حيث ألغي الاختبار لأكثر من 266 حالة، منها حالات غش وانتحال شخصية وتصوير داخل قاعة الاختبار، ويمثل عدد المخالفين نسبة (0.01%) واحد من عشرة آلاف من إجمالي المختبرين لهذا العام.

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