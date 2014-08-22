بالتعاون مع " قياس".. الجامعة الإسلامية تطلق اختبارات "التسريع الأكاديمي" لطلبة السنة التحضيرية

يحقق كفاءة الإنفاق واستقطاب الطلاب المتميزين في التخصصات العلمية

‬بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، اختبارات مبادرة (التسريع الأكاديمي) لطلبة السنة التحضيرية، بالتعاون مع هيئة التقويم والتدريب المركز الوطني "قياس".

وأوضح المشرف على السنة التحضيرية الدكتور سامي السلمي أن المبادرة تستهدف الطلاب المقبولين في السنة التحضيرية بالجامعة الإسلامية 1443هـ، وتهدف إلى اختزال السنة التحضيرية مما يحقق كفاءة الإنفاق و استقطاب الطلاب المتميزين في التخصصات العلمية (كلية الهندسة، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم)، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار 518 طالباً سيتم تقديم الاختبارات لهم خلال الأسبوع الجاري على مدى خمسة أيام.

من جهة أخرى استقبلت الجامعة الأسبوع الماضي أول دفعة من الطلاب الدوليين العائدين إلى المملكة، وتم حجر العائدين حجراً مؤسسياً وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة الصحة في مبانٍ مستقلة، وتم لاحقاً إعطاؤهم الجرعة الأولى من اللقاح.

وبيّن المشرف على المركز الطبي الجامعي عوض المشرافي أنه تم استقبال 80 طالباً من الطلاب الدوليين، مشيراً إلى أن مدة الحجر تنتهي لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداءً من اليوم الثامن.