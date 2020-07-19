حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 2.310 عراقيين ويقتل 90
عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 92.530
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 92.530 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 90 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى3.781، فيما سُجلت 2036 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 60528 حالة.
وأضافت أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 28.221، منهم 389 في العناية المركزة.
حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 2.310 عراقيين ويقتل 90
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-19
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 92.530 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 90 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى3.781، فيما سُجلت 2036 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 60528 حالة.
وأضافت أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 28.221، منهم 389 في العناية المركزة.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:09 PM
حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 2.310 عراقيين ويقتل 90
عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 92.530
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 92.530 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 90 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى3.781، فيما سُجلت 2036 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 60528 حالة.
وأضافت أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 28.221، منهم 389 في العناية المركزة.