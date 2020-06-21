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"الهزاني": ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية

قال: نسب الحضور لا تتجاوز ٧٥% مع تطبيق الدوام المرن

كشف متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن نسب الحضور في مقار العمل لا تتجاوز ٧٥% مع تطبيق الدوام المرن، والبروتوكولات الصحية الوقائية.

وقال "الهزاني" خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الأحد: إن "الوزارة أجرت ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة".

وأضاف: أن "الموظفين والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقار العمل سيكون عملهم عن بعد".

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"الهزاني": ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية
سبق

كشف متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن نسب الحضور في مقار العمل لا تتجاوز ٧٥% مع تطبيق الدوام المرن، والبروتوكولات الصحية الوقائية.

وقال "الهزاني" خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الأحد: إن "الوزارة أجرت ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة".

وأضاف: أن "الموظفين والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقار العمل سيكون عملهم عن بعد".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
05:20 PM

"الهزاني": ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية

قال: نسب الحضور لا تتجاوز ٧٥% مع تطبيق الدوام المرن

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
842

كشف متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن نسب الحضور في مقار العمل لا تتجاوز ٧٥% مع تطبيق الدوام المرن، والبروتوكولات الصحية الوقائية.

وقال "الهزاني" خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الأحد: إن "الوزارة أجرت ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة".

وأضاف: أن "الموظفين والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقار العمل سيكون عملهم عن بعد".

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