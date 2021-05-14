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الرئيس الأمريكي يعلن عن موعد توفر لقاح كورونا نهاية العام الجاري

أشاد بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: إن هناك "أرقامًا جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها، العمل على اللقاح يبدو واعدًا جدًّا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأمريكي يعلن عن موعد توفر لقاح كورونا نهاية العام الجاري
سبق

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: إن هناك "أرقامًا جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها، العمل على اللقاح يبدو واعدًا جدًّا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
08:23 PM

الرئيس الأمريكي يعلن عن موعد توفر لقاح كورونا نهاية العام الجاري

أشاد بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,519

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: إن هناك "أرقامًا جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها، العمل على اللقاح يبدو واعدًا جدًّا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

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